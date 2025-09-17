X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
চট্টগ্রামের চন্দনাইশে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ১০

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০৬আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০৬
গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ১০ জন দগ্ধ হয়েছেন। তাদের চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার বৈলতলী ইউনুচ মার্কেট মাহবুব রহমান ট্রেডার্সে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এতে ওই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মালিক মাহবুবুর রহমান (৪৫), সৌরভ রহমান (২৫), মো. কপিল (২২), মো রিয়াজ (১৭), মো. ইউনুচ (২৬), মো. আকিব (১৭), মো. হারুন (২৯), মো. ইদ্রিস (৩০), মো. লিটন (২৮) ও মো. সালেহ (৩৩) গুরুতর আহত হন।

আহতদের মধ্যে অনেকের শরীর ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ ঝলসে গেছে বলে চমেক হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশিক বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘সকালে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আহত ১০ জনকে চমেক হাসপাতালে আনা হয়। চিকিৎসক তাদেরকে বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগে ভর্তি দেন।’

চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আজ সকালে ৬টা ৫০ মিনিটে একটি গ্যাস সিলিন্ডারের গুদামে এ আগুন লাগে। খবর পেয়ে চন্দনাইশ ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে নির্বাপণে কাজ শুরু করে। সকাল ৯টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই আহত ১০ জনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।’

স্থানীয়রা জানান, সকালে ট্রাক থেকে গ্যাস সিলিন্ডার নামানোর সময় সিগারেটের আগুন থেকে সিলিন্ডারে আগুন লেগে যায়। এতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

