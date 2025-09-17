X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময়সীমা একদিন বাড়লো

চবি প্রতিনিধি
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৪আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৪
দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ সিদ্ধান্ত জানান চাকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) এবং হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময় একদিন বৃদ্ধি করেছে নির্বাচন কমিশন।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ সিদ্ধান্ত জানান চাকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন।

সময় বৃদ্ধি করে বুধবার বিকাল ৫টা পর্যন্ত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন এবং আগামীকাল (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম জমা দিতে পারবেন। তবে নিয়ম অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ছিল ১৭ সেপ্টেম্বর (বুধবার) পর্যন্ত।

এ সময় তিনি বলেন, ‘গত সংঘর্ষে আমাদের অনেক শিক্ষার্থী আহত হয়েছে, যাদের কেউ কেউ এখনও অসুস্থ। আবার অনেক শিক্ষার্থী সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছে। শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সময়সীমা একদিন বৃদ্ধি করা হয়েছে। আজ দুপুর ১২টায় এ বিষয়ে আমাদের মিটিং হয়েছে। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আজ বুধবার বিকাল ৫টা পর্যন্ত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র নিতে পারবে এবং আগামীকাল (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবে।’

এর আগে, বেলা ১১টার দিকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময় বাড়ানোর জন্য আবেদন জানায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল।

এদিকে, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই হবে ১৮ সেপ্টেম্বর। প্রাথমিক তালিকা প্রকাশিত হবে ২১ সেপ্টেম্বর, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর। চূড়ান্ত প্রার্থীতালিকা প্রকাশিত হবে ২৫ সেপ্টেম্বর।

চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমার সময় কোনও মিছিল-শোভাযাত্রা করা যাবে না এবং পাঁচ জনের বেশি সমর্থক নেওয়া যাবে না।

চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। ভোট শেষে শুরু হবে গণনা। সর্বশেষ চাকসু নির্বাচন হয়েছিল ১৯৯০ সালে। এবার ৩৫ বছর পর হচ্ছে নির্বাচন।

/কেএইচটি/
বিষয়:
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়চাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময় বাড়ানোর আবেদন চবি ছাত্রদলের
চাকসুর হল সংসদে পাহাড়ি ছাত্রীদের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল
চাকসু নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষদিন মঙ্গলবার, ফরম নিয়েছেন ১৬৯ প্রার্থী
সর্বশেষ খবর
সাগরপথে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টা, ১১২ জনকে আটক করলো সেনেগাল
সাগরপথে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টা, ১১২ জনকে আটক করলো সেনেগাল
রাস্তা পারাপারের সময় বাসচাপায় প্রাণ গেলো মা-ছেলের
রাস্তা পারাপারের সময় বাসচাপায় প্রাণ গেলো মা-ছেলের
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময় বাড়ানোর আবেদন চবি ছাত্রদলের
মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময় বাড়ানোর আবেদন চবি ছাত্রদলের
সর্বাধিক পঠিত
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media