চাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময়সীমা একদিন বাড়লো

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) এবং হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময় একদিন বৃদ্ধি করেছে নির্বাচন কমিশন।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ সিদ্ধান্ত জানান চাকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন।
সময় বৃদ্ধি করে বুধবার বিকাল ৫টা পর্যন্ত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন এবং আগামীকাল (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম জমা দিতে পারবেন। তবে নিয়ম অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ছিল ১৭ সেপ্টেম্বর (বুধবার) পর্যন্ত।
এ সময় তিনি বলেন, ‘গত সংঘর্ষে আমাদের অনেক শিক্ষার্থী আহত হয়েছে, যাদের কেউ কেউ এখনও অসুস্থ। আবার অনেক শিক্ষার্থী সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছে। শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সময়সীমা একদিন বৃদ্ধি করা হয়েছে। আজ দুপুর ১২টায় এ বিষয়ে আমাদের মিটিং হয়েছে। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আজ বুধবার বিকাল ৫টা পর্যন্ত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র নিতে পারবে এবং আগামীকাল (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবে।’
এর আগে, বেলা ১১টার দিকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময় বাড়ানোর জন্য আবেদন জানায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল।
এদিকে, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই হবে ১৮ সেপ্টেম্বর। প্রাথমিক তালিকা প্রকাশিত হবে ২১ সেপ্টেম্বর, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর। চূড়ান্ত প্রার্থীতালিকা প্রকাশিত হবে ২৫ সেপ্টেম্বর।
চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমার সময় কোনও মিছিল-শোভাযাত্রা করা যাবে না এবং পাঁচ জনের বেশি সমর্থক নেওয়া যাবে না।
চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। ভোট শেষে শুরু হবে গণনা। সর্বশেষ চাকসু নির্বাচন হয়েছিল ১৯৯০ সালে। এবার ৩৫ বছর পর হচ্ছে নির্বাচন।