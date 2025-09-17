অবিলম্বে কসবা-আখাউড়ার রাস্তাগুলো মেরামত করতে হবে: আতাউর

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী উত্তরের প্রচার-মিডিয়া সেক্রেটারি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী আতাউর রহমান সরকার বলেছেন, ‘কসবা-আখাউড়ায় দুর্নীতিবাজ, চাঁদাবাজ, মাদককারবারীরা আমাদের অগ্রগতি ও উন্নয়নের অন্তরায়। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই শুরু হয়েছে। জনগণের মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া আমাদের এই লড়াই থামবে না।’
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) কসবা পশ্চিম ইউনিয়নের কালিয়ারা গ্রামে রাস্তা মেরামত উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত পথসভায় এসব কথা বলেন তিনি। দলের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি আজহারুল করিম ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে এবং ওয়ার্ড সেক্রেটারি এইচ এম মামুনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর জেলার কর্মপরিষদ সদস্য কাজী সিরাজুল ইসলাম, কসবা পৌরসভার আমির হারুন অর রশিদ, কসবা পশ্চিম ইউনিয়নের আমীর সালাহ উদ্দিন ও পৌরসভা সহকারী সেক্রেটারি নুর মাজিদুল হক।
আতাউর রহমান সরকার বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামী সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে মানবতার সেবায় নানা সামাজিক কাজ অব্যাহত রেখেছে। মানবতার মুক্তির এই আন্দোলনে মানুষের পাশে থাকবো আমরা।’