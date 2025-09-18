X
চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ দলের নেতাকর্মীদের বাড়ি ভাড়া না দিতে পুলিশের মাইকিং

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৫২আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৫২
চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলায় নিষিদ্ধঘোষিত দলের নেতাকর্মীদের বাড়ি বা ফ্ল্যাট ভাড়া না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে এলাকায় মাইকিং করা হয়েছে।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) উপজেলার মইজ্জারটেক এলাকায় কর্ণফুলী থানা পুলিশের পক্ষ থেকে এ মাইকিং করা হয়। এদিন বিকালে এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়।

১ মিনিট ১৭ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, লুঙ্গি ও জার্সি পরা এক যুবক সিএনজিচালিত অটোরিকশায় বসে লিখিত ঘোষণা পড়ছেন।

তিনি মাইকিংয়ের সময় বলেছেন, আসসালামু আলাইকুম, কর্ণফুলী থানা এলাকায় সকল বাড়িওয়ালাদের অবহিত করা যাচ্ছে যে, কোনও নতুন ভাড়াটিয়া বাসা ভাড়া নিতে আসলে তার ভোটার আইডি কার্ডসহ অন্যান্য কাগজপত্র থানায় জমা দিতে হবে। কোনও নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্যকে বাসা ভাড়া দেওয়া যাবে না। যদি কোনো ভাড়াটিয়া নিষিদ্ধ সংগঠনের হয়ে অপরাধমূলক বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে গ্রেফতার হয়, তাহলে বাড়িওয়ালাকেও ওই কর্মকাণ্ডের সহযোগী হিসেবে আটক করা হবে।

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) কর্ণফুলী থানার আদেশক্রমে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এ প্রসঙ্গে কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শরীফ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে এই মাইকিং করা হচ্ছে। এটা সব নিষিদ্ধ সংগঠনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।’

