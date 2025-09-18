X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
চাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন ফরম বিক্রি থেকে কত আয় হলো

চবি প্রতিনিধি
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৫৮আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৫৮
চাকসু ভবন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু), হল সংসদ ও হোস্টেল সংসদ নির্বাচনে গত চার দিনে মোট ২ লাখ ৮৫ হাজার ২০০ টাকার মনোনয়ন ফরম বিক্রি হয়েছে। এ ছাড়া প্রত্যেক প্রার্থীর ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করায় সেখান থেকে আয় হবে ৪ লাখ ৬ হাজার ৭০০ টাকা।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, সর্বমোট মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন ১১৬২ জন প্রার্থী। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে মোট ৫২৮ জন এবং হল সংসদে ৬৩৪ জন প্রার্থী। এবারের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদের প্রার্থীদের জন্য মনোনয়ন ফি ৩০০ টাকা এবং হল সংসদের প্রার্থীদের জন্য ২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

সে অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে ৫২৮ জন প্রার্থী ৩০০ টাকা করে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করলে টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লাখ ৫৮ হাজার ৪০০ টাকা। এ ছাড়া হল সংসদে মোট ৬৩৪ প্রার্থী ২০০ টাকা করে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করলে টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লাখ ২৬ হাজার ৮০০ টাকা। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ মিলিয়ে মোট টাকার পরিমাণ হয় ২ লাখ ৮৫ হাজার ২০০ টাকা।

এ ছাড়াও নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন সংগ্রহ করা প্রতিটি প্রার্থীর জন্য ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করেছে প্রশাসন। ডোপ টেস্টের জন্য প্রত্যেক প্রার্থীকে ৩৫০ টাকা পরিশোধ করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রার্থী ডোপ টেস্ট করলে সেখানে প্রশাসনের আয় হবে আরও ৪ লাখ ৬ হাজার ৭০০ টাকা।

চাকসুর নির্বাচনি তফসিল অনুযায়ী, ১৪ সেপ্টেম্বর (রবিবার) থেকে শুরু হয় মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম এবং ১৬ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু শিক্ষার্থীদের দাবির কারণে নির্বাচন কমিশন পরে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৫টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করে।

এদিকে যাচাই-বাছাই হবে ১৮ সেপ্টেম্বর। প্রাথমিক তালিকা প্রকাশিত হবে ২১ সেপ্টেম্বর, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর। চূড়ান্ত প্রার্থীতালিকা প্রকাশিত হবে ২৫ সেপ্টেম্বর।

চাকসু ও হল সংসদ আচরণবিধি অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমার সময় কোনও মিছিল-শোভাযাত্রা করা যাবে না এবং পাঁচ জনের বেশি সমর্থক নেওয়া যাবে না।

চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। ভোট শেষে শুরু হবে গণনা। সর্বশেষ চাকসু নির্বাচন হয়েছিল ১৯৯০ সালে। এবার ৩৫ বছর পর হচ্ছে নির্বাচন।

