X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাবেক মন্ত্রী ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের ‘রেড নোটিশ’ জারি করাতে আদালতে আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪৬আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪৬
সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ ও তার স্ত্রী রুকমিলা জামান

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ ও তার স্ত্রী রুকমিলা জামানের বিরুদ্ধে আদালতে ইন্টারপোলের ‘রেড নোটিশ’ জারি করাতে আসালতে আবেদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সিনিয়র চট্টগ্রাম মহানগর স্পেশাল জজ (ভারপ্রাপ্ত) আবদুর রহমানের আদালতে এই আবেদন করা হয়। দুদকের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মোকাররম হোসাইন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালতে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারি আবেদন করা হয়েছে। আদালত আবেদনটি ২১ সেপ্টেম্বর শুনানির জন্য ধার্য করেছেন।’

চলতি বছরের ১৭ এপ্রিল ২০ কোটি টাকা ঋণ জালিয়াতির অভিযোগে সাইফুজ্জামান ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি মামলা করে দুদক। সাইফুজ্জামান ও রুকমিলা জামানের নামে যুক্তরাজ্যে ৩৪৩টি, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২২৮টি ও যুক্তরাষ্ট্রে ৯টি সম্পত্তিসহ অন্য দেশে স্থাবর সম্পদ জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

এ ছাড়া গত ৫ মার্চ তাদের নামে থাকা ৩৯টি ব্যাংক হিসাব জব্দের আদেশ দেন আদালত। এসব হিসাবে ৫ কোটি ২৬ লাখ টাকার বেশি জমা আছে। একইসঙ্গে তাদের নামে থাকা ১০২ কোটি টাকার শেয়ার ও ৯৫৭ বিঘা জমি জব্দের আদেশও দেওয়া হয়েছে। ২০২৪ সালের ৭ অক্টোবর আদালত সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও রুকমিলা জামানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞাও জারি করে।

/এফআর/
বিষয়:
আদালতদুর্নীতিঅপরাধ
সম্পর্কিত
নারায়ণগঞ্জে যৌথবাহিনীর ব্লক রেইডে অভিযানে ৮০ জন আটক
দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত সম্পূর্ণভাবে পৃথক করলো সরকার
চট্টগ্রাম দিয়ে আলমগীর কবির ও রায়হান কবিরের দেশ ছাড়ার গুঞ্জন
সর্বশেষ খবর
কাশিমপুর থানা আ.লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ঢাকায় গ্রেফতার
কাশিমপুর থানা আ.লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ঢাকায় গ্রেফতার
ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ইস্যুতে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে দ্বিমত ট্রাম্পের
ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ইস্যুতে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে দ্বিমত ট্রাম্পের
নারায়ণগঞ্জে যৌথবাহিনীর ব্লক রেইডে অভিযানে ৮০ জন আটক
নারায়ণগঞ্জে যৌথবাহিনীর ব্লক রেইডে অভিযানে ৮০ জন আটক
ভারতীয় ব্যবসায়ী নির্বাহীদের ভিসা বাতিল করলো যুক্তরাষ্ট্র
ভারতীয় ব্যবসায়ী নির্বাহীদের ভিসা বাতিল করলো যুক্তরাষ্ট্র
সর্বাধিক পঠিত
১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
কুড়িগ্রাম আইনজীবী সমিতির নির্বাচন১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ
সরকারি পেনশন সুবিধায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন
সরকারি পেনশন সুবিধায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন
 ‘৪ আগস্টই নতুন সরকার গঠনের প্রস্তুতিতে ড. ইউনূসের সঙ্গে কথা হয়’
 ‘৪ আগস্টই নতুন সরকার গঠনের প্রস্তুতিতে ড. ইউনূসের সঙ্গে কথা হয়’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media