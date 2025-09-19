X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
৩৫ বছর পর চাকসুতে ১০ প্যানেলের লড়াই, ক্যাম্পাসজুড়ে নির্বাচনি আমেজ

দোস্ত মোহাম্মদ, চবি
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০০আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৩১
চাকসু ভবন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) এবং হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার কার্যক্রম শেষ হয়েছে। গত বুধবার পর্যন্ত চার দিনে চাকসু ও হল সংসদ মিলিয়ে মোট ১ হাজার ১৬২ জন প্রার্থী ২৩২টি পদের জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে চাকসুর ২৮টি পদের জন্য ৫২৮ জন এবং ১৪টি হল ও একটি হোস্টেলের ২০৬টি পদের জন্য ৬৩৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ছিল। এর মধ্যে ৯৩১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, এবং বাকি ২৩৩ জন জমা দেননি।

আগামী ১২ অক্টোবর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) এবং হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ১০টি প্যানেল ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে মনোনয়ন জমার শেষ দিন বৃহস্পতিবারেই আটটি প্যানেল ঘোষণা করা হয়। এদিকে, ৩৫ বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এ নির্বাচন ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসজুড়ে নির্বাচনি আমেজ লক্ষ করা গেছে।

ছাত্রদলের একক প্যানেল

চাকসু নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল একক প্যানেল ঘোষণা করেছে। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে প্যানেল ঘোষণা করেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির। এতে সহসভাপতি (ভিপি) হিসেবে দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী ও শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন হৃদয় এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগের শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. শাফায়াত হোসেনকে মনোনয়ন দিয়েছে। এ ছাড়া সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের আইয়ুবুর রহমান তৌফিক মনোনয়ন পেয়েছেন।

ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল

চাকসু নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট’ নামে প্যানেল ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সাইদুল ইসলাম। প্যানেলে সনাতনী শিক্ষার্থী, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও পাঁচ নারী শিক্ষার্থী রয়েছেন।

ঘোষিত প্যানেলে ভিপি পদে মনোনয়ন পেয়েছেন ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী ও চট্টগ্রাম মহানগর দক্ষিণের সভাপতি ইব্রাহিম হোসেন রনি। জিএস পদে মনোনয়ন পেয়েছেন ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী ও শাখা শিবিরের সাহিত্য সম্পাদক সাঈদ বিন হাবিব। এ ছাড়া এজিএস পদে ফাইন্যান্স বিভাগের শিক্ষার্থী ও শাহজালাল হলের শিবিরের সভাপতি সাজ্জাদ হোসাইন মুন্না মনোনয়ন পেয়েছেন।

‘বৈচিত্র্যের ঐক্য’ প্যানেল

চাকসু নির্বাচনে ‘বৈচিত্র্যের ঐক্য’ নামে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে বামপন্থি ছাত্র সংগঠন গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিল, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী ও পাহাড়ি বিভিন্ন সংগঠনসহ ১০টি ছাত্র সংগঠন মিলে প্যানেলটি ঘোষণা করা হয়। এতে ভিপি হিসেবে গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিলের সভাপতি ধ্রুব বড়ুয়া, জিএস পদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুদর্শন চাকমা ও এজিএস পদে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি জাকিরুল ইসলাম জসিমকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

ইসলামী ছাত্র আন্দোলন-সমর্থিত ‘সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেল

‘সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ’ নামে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ। এ প্যানেলে ভিপি পদে ফাইন্যান্স বিভাগের শিক্ষার্থী আব্দুর রহমান রবিন, জিএস পদে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আব্দুর রহমান ও এজিএস পদে মনোনয়ন পেয়েছেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী আমিনুল ইসলাম রাকিব।

‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ প্যানেল

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের (বাগছাসের) দুই নেতা, জুলাই আন্দোলনকারী ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ নামে একটি পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে ভিপি পদে মনোনয়ন পেয়েছেন বাগছাসের কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান এবং জিএস পদে বাগছাসের সাবেক সংগঠক আর এম রশীদুল হক দিনার ও এজিএস পদে মনোনয়ন পেয়েছেন ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্সের শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস।

‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল

সাংস্কৃতিক সংগঠন স্টুডেন্ট অ্যালায়েন্স ফর ডেমোক্রেসি (স্যাড) সমর্থিত ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী জোট’ নামে একটি প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে ভিপি পদে আবির বিন জাবেদ, জিএস পদে চৌধুরী তাসনিম জাহান শ্রাবণ ও এজিএস পদে পলাশ দে-কে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।’

‘সার্বভৌম শিক্ষার্থী ঐক্য’ প্যানেল

অরাজনৈতিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে ‘সার্বভৌম শিক্ষার্থী ঐক্য’ নামে একটি প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে ভিপি পদে তাওসিফ মুত্তাকি চৌধুরী, জিএস সাজ্জাদ হোসেন এবং এজিএস পদে সাইদ মোহাম্মদ মুশফিক হাসান মনোনয়ন পেয়েছেন।

‘চাকসু ফর র‌্যাপিড চেঞ্জ’ প্যানেল

ছাত্র অধিকার পরিষদ ও ইসলামী ছাত্র মজলিস মিলে ‘চাকসু ফর র‌্যাপিড চেঞ্জ’ নামের একটি প্যানেল ঘোষণা করেছে। এতে ভিপি পদে আছেন ছাত্র অধিকার পরিষদের চবি শাখার আহ্বায়ক তামজিদ উদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে আছেন ইসলামী ছাত্র মজলিসের সভাপতি সাকিব মাহমুদ রুমী। এ ছাড়া এজিএস পদে মনোনয়ন পেয়েছেন ছাত্র অধিকার পরিষদের সদস্যসচিব রোমান রহমান।

‘অহিংস শিক্ষার্থী ঐক্য’ প্যানেল

স্বতন্ত্র প্রার্থীরা একজোট হয়ে এই প্যানেল ঘোষণা করেন। এই প্যানেলে সহসভাপতি (ভিপি) পদে মনোনয়ন পেয়েছেন ফরহাদুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ইয়াসিন উদ্দিন সাকিব। এ ছাড়া এজিএস পদে শহীদুল ইসলাম শাহেদ।

‘দ্রোহ পর্ষদ’ প্যানেল

মনোনয়নপত্র বিতরণের প্রথম দিনেই প্রথম প্যানেল হিসেবে মনোনয়ন নিয়েছিল ছাত্র ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের জোট প্যানেল ‘দ্রোহ পর্ষদ’।

এ প্যানেলে সহসভাপতি (ভিপি) পদে মনোনয়ন পেয়েছেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক ও নাট্যকলা বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ঋজুলক্ষ্মী অবরোধ। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ইয়াজউদ্দিন ইমু। এ ছাড়া সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) হিসেবে লড়বেন ছাত্র ইউনিয়নের দফতর সম্পাদক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী শেখ জুনায়েদ কবির।

এদিকে, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই হবে ২১ সেপ্টেম্বর। প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ ২২ সেপ্টেম্বর। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ২৩ সেপ্টেম্বর। প্রার্থীদের বিষয়ে আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তির শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর এবং প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হবে ২৫ সেপ্টেম্বর।

চাকসু ও হল সংসদ আচরণবিধি অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমার সময় কোনও মিছিল-শোভাযাত্রা করা যাবে না এবং পাঁচ জনের বেশি সমর্থক নেওয়া যাবে না।

চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। ভোট শেষে শুরু হবে গণনা। সর্বশেষ চাকসু নির্বাচন হয়েছিল ১৯৯০ সালে। এবার ৩৫ বছর পর হচ্ছে নির্বাচন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়চাকসু নির্বাচন
