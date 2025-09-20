X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
অর্থসংকটে বন্ধ হচ্ছে সৈকতের লাইফগার্ড সেবা, বাড়বে মৃত্যুঝুঁকি

কক্সবাজার প্রতিনিধি
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৩৫
চাকরি হারাবেন প্রতিষ্ঠানটির ৩৫ কর্মকর্তা-কর্মচারী

যেকোনও সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে পর্যটকদের জীবন রক্ষাকারী বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠান সি-সেফ লাইফগার্ডের কার্যক্রম। অর্থসংকটের কারণে প্রতিষ্ঠানটির এ অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। এতে করে কক্সবাজার ভ্রমণে আসা পর্যটকদের গোসলের সময় মৃত্যুঝুঁকি বাড়বে।

গত ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক (ইউকে) সংস্থা ‘রয়্যাল ন্যাশনাল লাইফবোট ইনস্টিটিউট’–এর (আরএনএলআই) অর্থায়নে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে গোসল করতে নামা পর্যটকদের জীবন রক্ষায় সি-সেফ লাইফগার্ড সেবা কার্যক্রম চালু করে। এরপর থেকে দীর্ঘ সময় ধরে সাগরে নেমে স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া পর্যটকদের উদ্ধারে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। কিন্তু অর্থসংকটের কারণে চলতি সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সব কার্যক্রম।

সি-সেফ লাইফগার্ড প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ইমতিয়াজ আহমেদ জানিয়েছেন, তহবিলের সংকটের কারণে গত বছরের ডিসেম্বর মাসে সি-সেফ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। পর্যটকদের নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে কক্সবাজারের জেলা প্রশাসকের তৎপরতায় দাতা সংস্থা প্রকল্পের মেয়াদ গত জুন পর্যন্ত ছয় মাস বর্ধিত করে। এরপর দ্বিতীয় দফায় ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আরও তিন মাস বাড়ানো হয়। অর্থের জোগান না হওয়ায় চলতি সেপ্টেম্বরেই লাইফগার্ড সেবা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানে ২৭ জন লাইফগার্ডসহ মোট ৩৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিপরীতে মাসে গড়ে ১৪ লাখ টাকা জোগান দিতো সংস্থাটি।

তিনি আরও জানান, প্রতিষ্ঠানটির চালুর পর থেকে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে স্রোতের টানে ভেসে যাওয়ার সময় অন্তত ৮০৭ পর্যটককে উদ্ধার করে প্রাণে বাঁচিয়েছেন লাইফগার্ড কর্মীরা। একই সময় গুপ্তখাল কিংবা স্রোতের টানে ভেসে গিয়ে নিহত ৬৫ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেলে চাকরি হারাবেন ২৭ জন লাইফগার্ডসহ ৩৫ জন।

অর্থসংকটের কারণে লাইফগার্ড সেবা কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার বিষয়টি পর্যটন মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে বলে উল্লেখ করে কক্সবাজার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন বলেন, ‘হোটেল ব্যবস্থাপনার নীতিমালায় লাইফগার্ড পরিচালনার বিষয়টি উল্লেখ আছে। এ কারণে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা হচ্ছে, সৈকত এলাকার হোটেলগুলোর মাধ্যমে লাইফগার্ড সেবা চালু রাখতে হবে। এ বিষয়ে হোটেলমালিকদের সঙ্গে জেলা প্রশাসনের বৈঠকও হয়েছে। ওই সময় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মালিকদের বলা হয়েছে, হোটেলের অর্থায়নে লাইফগার্ড সেবা চালু রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে সৈকত এলাকার বড় (তারকা) হোটেলগুলো তিন জন এবং ছোট হোটেলগুলোকে একজন করে লাইফগার্ডের বেতন পরিশোধ করতে হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমান লাইফগার্ডদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।’

কক্সবাজার হোটেল-রিসোর্ট মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মুকিম খান বলেন, ‘হোটেলমালিকদের ব্যবস্থাপনায় ২৭ জন লাইফগার্ড পরিচালনার নির্দেশনা পর্যটন মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসন থেকে দেওয়া হলেও হোটেলমালিকরা মাসে ১৪-১৫ লাখ টাকার জোগান দিতে পারবে কি না, সন্দেহ আছে। তাতে কেউ সাড়া দিচ্ছেন না। দিলেও সেটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে আগামী অক্টোবর মাস থেকে লাইফগার্ড সেবা চালু করা সম্ভব হবে না।’

লাইফগার্ড কর্মী মো. ওসমান, জয়নাল আবেদীনসহ অনেকে বলছেন, সেবা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমরা পথে বসবো। চাকরি না থাকলে কীভাবে সংসার চলবে। দীর্ঘদিন ধরে সমুদ্রে কোনও পর্যটক ভেসে গেলে আমরা ঝুঁকি নিয়ে জীবন বাঁচাই, এখন আমাদের জীবনটাই ঝুঁকিতে পড়ে গেলো। আমাদের বাঁচানোর কেউ নেই।’

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, প্রতি বছর কক্সবাজার সৈকত ভ্রমণে আসেন অন্তত ৮০ লাখ থেকে এক কোটি মানুষ। পাঁচ কিলোমিটারে লাইফগার্ড সেবা থাকলেও আরও ১১৫ কিলোমিটার সৈকত অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকছে।

ভ্রমণপর্যটক
