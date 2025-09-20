X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
কুমিল্লায় যুবককে কুকুর লেলিয়ে নির্যাতনের ঘটনায় গ্রেফতার ৩

কুমিল্লা প্রতিনিধি
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:১২আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:১২
গ্রেফতার তিন আসামি

কুমিল্লার বুড়িচংয়ে একটি কারখানায় চুরির সন্দেহে এক যুবককে আটক করে দুটি কুকুর লেলিয়ে দিয়ে নির্যাতনের ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ৩০ ও ১৫ সেকেন্ডের ওই ভিডিও ভাইরাল হলে রাতেই তাদের গ্রেফতার করে র‍্যাব।

গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন র‍্যাব-১১-এর কোম্পানি কমান্ডার সাদমান ইবনে আলম।

গ্রেফতাররা হলেন- মুন্সীগঞ্জ জেলা টঙ্গীবাড়ি এলাকার মো. জুলহাসের ছেলে মো. শান্ত ইসলাম, মুন্সীগঞ্জ সদরের সিরাজ উদ্দিন শেখের ছেলে মো. আল আমিন লিপু ও বুড়িচং উপজেলার কাঁটাজঙ্গল এলাকার মো. ফারুক হাওলাদারের ছেলে মো. সজিব হাওলাদার।

নির্যাতনের শিকার জয় চন্দ্র সরকার (২৬) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার শীতলপাড়া গ্রামের বিষ্ণ নমের ছেলে।

র‍্যাব কমান্ডার সাদমান ইবনে আলম বলেন, ‘প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, গত ১২ সেপ্টেম্বর বুড়িচং থানাধীন সাকুরা স্টিল মিলের তামার তার চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে তারা স্টিল মিলে দুটি জার্মান শেফার্ড কুকুর আনে এবং পুনরায় চুরি করতে আসলে ধরতে ওত পেতে থাকে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে জয় চন্দ্র সরকার স্টিল মিলে প্রবেশ করে। এ সময় গ্রেফতার তিন আসামি জয় চন্দ্রকে আটক করে বেদম মারধর করে ও তাকে দুটি কুকুর লেলিয়ে দেয়। এই ঘটনায় কুকুর তাকে একাধিকবার আক্রমণ করার ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। এরপর তা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনায় জড়িত আসামিদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী জয় চন্দ্র সরকার।’

গ্রেফতারর‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নমামলা
