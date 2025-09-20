চুয়াডাঙ্গায় হোটেল থেকে একজনের লাশ উদ্ধার, মদপানে মৃত্যু বলছে ‍পুলিশ

চুয়াডাঙ্গা শহরের একটি আবাসিক হোটেল থেকে মাহবুবুর রহমান মাসুম (৩৯) নামে একজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার সকাল ১০টার দিকে ‘চুয়াডাঙ্গা আবাসিক হোটেল’ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
মাহবুবুর রহমান শহরের পলাশপাড়ার মজিবর রহমানের ছেলে। তিনি সাভারের একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন। বন্ধুদের সঙ্গে অতিরিক্ত মদপান করে অসুস্থ হওয়ার পর মারা যান বলে জানিয়েছে পুলিশ।
নিহতের চাচা লাবলু রহমান বলেন, ‘মাহবুবুর রহমানের আট ও ছয় বছর বয়সী দুটি ছেলে আছে। সাভারে একটি কারখানায় চাকরির সুবাদে বাবা-মা ও স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে সেখানে বসবাস করে। চুয়াডাঙ্গা শহরের পলাশপাড়ায় নিজস্ব বাড়িটি তালাবদ্ধ। বৃহস্পতিবার বিকালে চুয়াডাঙ্গায় এলেও আমাদের জানা ছিল না। সকালে খবর পেয়ে হোটেলে গিয়ে লাশ অবস্থায় দেখতে পাই।’
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. খালেদুর রহমান বলেন, ‘তিন দিন ধরে হোটেলে অবস্থান করছিলেন মাহবুবুর রহমান। বন্ধুদের সঙ্গে অতিরিক্ত মদপান করে অসুস্থ হওয়ার পর মারা যান। শরীরে আঘাতের কোনও চিহ্ন ছিল না। অধিকতর তদন্তের জন্য পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) ও পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) খবর দেওয়া হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়।’