রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে সবচেয়ে বেশি মনোনয়ন বাণিজ্য হবে: রুমিন ফারহানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৫২আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৫২
সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা

বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেছেন, ‘বর্তমান সরকার যেহেতু অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। আমার মনে হয় এই সরকার যত বেশি নিজেকে বিতর্কমুক্ত রাখতে পারবে ততই ভালো।’ পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে সবচেয়ে বেশি মনোনয়ন বাণিজ্য হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার পাকশিমুল ইউনিয়নে গণসংযোগকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

চট্টগ্রামে মার্কিন সেনাদের উপস্থিতি নিয়ে নানা বিতর্ক হচ্ছে, এ নিয়ে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘যেকোনও কৌশলগত সিদ্ধান্ত নির্বাচিত সরকারই নেওয়ার অধিকার রাখে। দেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও মানুষের কল্যাণ—সবকিছু বিবেচনায় আমার মনে হয় এ সরকারের রুটিন কাজের বাইরে না যাওয়াটাই উচিত।’

নির্বাচনে যারা কোটি কোটি টাকার মনোনয়ন বাণিজ্য করতে পারবে না, তারাই পিআর পদ্ধতি ঠেকাতে চায়—রংপুরে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারের এমন মন্তব্যের জবাবে রুমিন ফারহানা বলেন, ‘কারণ আমরা যখন প্রচলিত পদ্ধতিতে নির্বাচন করি তখন এলাকায় যিনি জনপ্রিয়, যার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, এলাকার সুখে দুঃখে যিনি পাশে থাকেন, তাকেই তো দল মনোনয়ন দিতে বাধ্য হয়। নাহলে ওই আসনটি হারানোর ভয় থাকে দলের। সুতরাং পিআর পদ্ধতিতে এই ভয়টা নেই। পিআর পদ্ধতিতে দল তার পছন্দের প্রার্থী দিতে পারে। সুতরাং মনোনয়ন বাণিজ্য ওখানেই বেশি হওয়ার কথা।’

এ সময় তার সঙ্গে সরাইল উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

/কেএইচটি/
বিষয়:
বিএনপিরুমিন ফারহানাত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
