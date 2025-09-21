X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
মিয়ানমারে সিমেন্ট-সার-তেল পাচারকালে মালামালসহ আটক ৩

টেকনাফ প্রতিনিধি
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৮আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৮
পাচারকালে উদ্ধার পণ্য

মিয়ানমারে পাচারের সময় বিপুল পরিমাণ পণ্যসামগ্রীসহ তিন পাচারকারীকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের খবরে দুপুরে মিয়ানমারের নাইক্ষ্যংদিয়া সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় বিশেষ অভিযান চালানো হয়। এ সময় একটি সন্দেহজনক কাঠের বোটে তল্লাশি চালিয়ে ৮৩ বস্তা সিমেন্ট, ৮৫ বস্তা সার, ৩৪০ লিটার সয়াবিন তেলসহ মোট প্রায় এক লাখ ৬০ হাজার টাকার পণ্য এবং পাচারে ব্যবহৃত কাঠের বোট জব্দ করা হয়। একইসঙ্গে তিন জন পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে।

জব্দ করা মালামাল ও আটকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান কোস্ট গার্ডের এই কর্মকর্তা।

তিনি আরও বলেন, দেশের স্বার্থে চোরাচালান ও মাদক পাচার রোধে কোস্ট গার্ডের এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

অপরাধ
৫ কোটি ৫৫ লাখ বই কেনার প্রস্তাব প্রত্যাহার
‘এআই দিয়ে তৈরি পূজামণ্ডপে হামলা ও মূর্তি ভাঙচুরের ছবি ছড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে অনেকে’
রাজধানীতে বৃদ্ধাকে খুনের ঘটনায় ‘পালিত নাতি’ কারাগারে
বিমানের নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন: ৪ জনকে পুলিশে সোপর্দ
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
একীভূত হওয়ার আলোচনায় এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদ
একীভূত হওয়ার আলোচনায় এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদ
 
 
