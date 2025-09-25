X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
খাগড়াছড়িতে স্কুলছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ চলছে

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:২৪আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:২৪
সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ

খাগড়াছড়ি সদরে স্কুলছাত্রী ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে এবং দায়ীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে জেলায় আধা বেলা সড়ক অবরোধ পালন করছেন জুম্ম ছাত্র-জনতা।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) ভোর থেকে শুরু হওয়া এ কর্মসূচিতে ইউপিডিএফ-সমর্থিত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদসহ আরও তিনটি সংগঠন সংহতি জানিয়ে মাঠে নেমেছে।

অবরোধের শুরুতেই শহরের চেঙ্গী ব্রিজ, স্টেডিয়াম এলাকা এবং গুইমারা উপজেলার বাইল্যাছড়ি যৌথ খামার এলাকায় বিক্ষোভকারীরা সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানায়। কোথাও কোথাও গাড়ি লক্ষ্য করে গুলতি নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটে। এতে সড়কে আতঙ্ক তৈরি হয় এবং যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

অবরোধের কারণে সকাল থেকেই দূরপাল্লার যাত্রীবাহী বাস ও পণ্যবাহী ট্রাক চলাচল বন্ধ থাকে। এতে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। পাশাপাশি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক হাটবার হলেও বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার উপস্থিতি ছিল একেবারেই কম। ব্যবসায়ীরা জানান, সড়ক অবরোধের কারণে বেচাকেনা প্রায় বন্ধ।

তবে পৌর শহরের অভ্যন্তরে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা যান চলাচল শুরু হয় এবং কর্মচাঞ্চল্য ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। সকাল থেকে যে আতঙ্ক বিরাজ করছিল, বেলা বাড়ার সঙ্গে তা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসে।

খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার (এসপি) আরেফিন জুয়েল জানান, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তিনি বলেন, ‘শহরে ঢোকা নৈশ কোচগুলো নিরাপত্তা পাহারার মধ্য দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছেছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে পুলিশ।’

এদিকে ধর্ষণবিরোধী এই আন্দোলনের কারণে জেলার সাধারণ মানুষ যেমন ভোগান্তিতে পড়ছেন, তেমনি দাবি আদায়ে আন্দোলনকারীরা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

বিষয়:
ধর্ষণঅবরোধপার্বত্য চট্টগ্রাম
