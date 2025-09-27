কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সভাপতি সুমন, সম্পাদক ওয়াসিম

কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে সভাপতি হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি হয়েছেন দক্ষিণ জেলা বিএনপির বর্তমান আহ্বায়ক জাকারিয়া তাহের সুমন ও সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন বর্তমান আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিম।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকালে কুমিল্লা টাউন হল মাঠে কুমিল্লা দক্ষিণ বিএনপির সম্মেলনের পর এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। সন্ধ্যায় সম্মেলন আয়োজনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট ইউছুপ আলীসহ চার জন নির্বাচন কমিশনারের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে কমিটি গঠনের বিষয়টি জানানো হয়।
এদিন ১৬ বছর পর দক্ষিণ জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপি চেয়ারপাসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য মনিরুল হক চৌধুরী ও আমিন উর রশিদ ইয়াছিন, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া, শিল্প বিষয়ক সম্পাদক মো. আবুল কালাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মোস্তাক মিয়া। এতে সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সভাপতি জাকারিয়া তাহের সুমন।
সভা সঞ্চালনা করেন দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান মাহমুদ ভিপি ওয়াসিম। কমিটি ঘোষণার পর সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান ওয়াসিম বলেন, ‘আমাদের নেতা তারেক রহমানের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো। কুমিল্লা দক্ষিণের প্রত্যেকটি আসনে ধানের শীষের জয় উপহার দিতে চাই।’