শিবির নেতাকে সহসভাপতি করে ছাত্রদলের কমিটি, ক্ষোভ শিবিরের

ইসলামী ছাত্রশিবিরের অফিস সম্পাদককে সিনিয়র সহসভাপতি করে কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ওই শিবির নেতা। নোয়াখালীর চাটখিলে এ ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন শিবির নেতারা।
ছাত্রশিবিরের ওই নেতার নাম শেখ ফরিদ। তিনি চাটখিল উত্তর থানা শাখা শিবিরের অফিস সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন। ২০২০ সালে চাটখিল কামিল মাদ্রাসায় পড়াশোনা শেষ করে বর্তমানে নোয়াখালী সরকারি কলেজে পড়ছেন বলে জানিয়েছেন ফরিদ। একইসঙ্গে বিষয়টি নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন।
ফেসবুক পোস্টে ছাত্রদলের চাটখিল কামিল মাদ্রাসার নবগঠিত কমিটির একটি ছবি দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে ফরিদ লিখেছেন, ‘আমি একটি ফেসবুক পোস্টে এটি দেখতে পেলাম। এ ব্যাপারে অবগত ছিলাম না। ২০২০ সালে চাটখিল কামিল মাদ্রাসা থেকে বিদায় নিয়েছি আমি। আমার পরিচয় এখন চাটখিল কামিল মাদ্রাসার সাবেক ছাত্র ও নোয়াখালী সরকারি কলেজের বর্তমান ছাত্র। তাই ছাত্রদলের এই কমিটিতে থাকার তো কোনও যৌক্তিকতা নেই। গত ২৫ সেপ্টেম্বর চাটখিল কামিল মাদ্রাসার নবগঠিত কমিটি গঠন করেছে ছাত্রদল। সেখানে আমার নাম দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আমি ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথী এবং চাটখিল উত্তর থানা শাখার অফিস সম্পাদক। ছাত্রদলে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ছাত্রদলের চাটখিল কামিল মাদ্রাসার নবগঠিত কমিটির সভাপতি ফাহাদ হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘ফরিদ শিবির করছে, এটি আমার জানা ছিল না। সে আমাদের কমিটিতে থাকার জন্য আমাকে তার মোবাইল নম্বরসহ বিভিন্ন তথ্য দিয়েছে। তখনও বলেনি শিবির করে। এখন বলছে।’
এ ব্যাপারে শেখ ফরিদ বলেন, ‘বন্ধু হিসেবে আমার সম্পর্কে তথ্য নিয়েছিল ফাহাদ। ছাত্রদলের পদে রাখার বিষয়ে আমার সঙ্গে কোনও কথা বলেনি সে। আমি শিবির করি, তা আগে থেকেই জানে ফাহাদ।’
বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নোয়াখালী জেলা (উত্তর) শাখা ছাত্রশিবিরের সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘ছাত্রদল আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীবান্ধব কাজ না করে তারা গত এক বছর পেশিশক্তি নির্ভর ও ট্যাগিংয়ের রাজনীতির চর্চা করেছে। যে কারণে শিক্ষার্থীরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এখন তারা দলের কমিটি গঠনের জন্য লোক পাচ্ছে না। যারে তারে ইচ্ছে মতো কমিটির সদস্য বানিয়ে দিচ্ছে। আমাদের দলের নেতাদেরও পদ দিচ্ছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।’
ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি মঞ্জুরুল আলম রিয়াদ বলেন, ‘বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। আমরা মাঠপর্যায়ে যাচাই-বাছাই করে যে তথ্য পাই, তার ভিত্তিতেই কমিটি গঠন করা হয়। অনেক সময় দেখা যায়, কেউ দাবি করে সে ছাত্রদল ছাড়া অন্য রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত নয়; কিন্তু কমিটি ঘোষণার পর ভিন্ন তথ্য সামনে আসে। যারা ইচ্ছেকৃতভাবে তথ্য গোপন করে, তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
উল্লেখ্য, গত ২৫ সেপ্টেম্বর চাটখিল কামিল মাদ্রাসাসহ একদিনে সারা দেশে ৭০টি নতুন কমিটি প্রকাশ করেছিল ছাত্রদল। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির স্বাক্ষরিত এসব কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।