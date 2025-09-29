আ.লীগ নেতার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়, ভারপ্রাপ্ত ইউপি চেয়ারম্যানকে প্রত্যাহার

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে দক্ষিণ চরবংশী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে ইউপি সদস্য ফারুক শেখকে। দায়িত্ব নেওয়ার পরই ফারুখ শেখ সাবেক এমপি ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা নুর উদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে ভিডিও কলে শুভেচ্ছা বিনিময়ের ঘটনায় তোলপাড় শুরু হলে পরিষদের বেশিরভাগ সদস্যের অনাস্থার ভিত্তিতে তাকে সরিয়ে নেওয়া হয়।
তার স্থানে মৌখিকভাবে নতুন প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হলেও উপজেলা কর্মকর্তা নুর আলম দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।
গত ৫ দিন ধরে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সেবাগ্রহীতারা বিভিন্ন সেবা পেতে হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে অভিযোগ করেন রায়পুরের মেঘনার বায়রাঘাট এলাকার শাহ আলম, লাবণী আক্তার, নুর মোহাম্মদ হাওলাদার ও চরপাতা ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান খোরশেদ আলম।
গত রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) জেলা প্রশাসক রাজিব কুমার সরকার স্বাক্ষরিত এক আদেশে দক্ষিণ চরবংশী ইউনিয়ন পরিষদে নতুন প্রশাসক নিয়োগ বাতিলের বিষয়টি জানানো হয়।
ইউপি সদস্যদের দেওয়া অনাস্থার বিষয়ে জানা যায়, দক্ষিণ চরবংশী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা আবু সালেহ মিন্টু ফরাজি হজে থাকায় জেলা প্রশাসকের আদেশ পেয়ে গত ১১ সেপ্টেম্বর ইউপি সদস্য ফারুখ শেখ ওই পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব নেওয়ার পরই ফারুখ শেখ লক্ষ্মীপুরের সাবেক এমপি ও আওয়ামী লীগ নেতা নুর উদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে ভিডিও কলে শুভেচ্ছা বিনিময়ের ঘটনায় তোলপাড় শুরু হলে বেশিরভাগ ইউপি সদস্যের অনাস্থার ভিত্তিতে ফারুখ শেখকে সরিয়ে নেওয়ার দাবি ওঠে।
ইউপি সদস্য ফাতেমা বেগম বলেন, ‘দায়িত্ব নেওয়ার পরই ফারুখ শেখ সাবেক এমপি ও আওয়ামী লীগ নেতা নুর উদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে ভিডিও কলে শুভেচ্ছা বিনিময় ছাড়াও নিজের মতো করে কাজ করতেন। আমাদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ শুরু করেন তিনি। তার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ৭ জন ইউপি সদস্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর আবেদন দিয়ে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা দিয়েছি।’
নজরুল ইসলাম মেম্বার বলেন, ‘আমি পরিষদের এক নম্বর প্যানেল চেয়ারম্যান। আমাকে না দিয়ে জুলুম করছেন ইউএনও।’
এদিকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ফারুখ শেখ প্রত্যাহারের বিষয়ে বলেন, ‘চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেওয়ার পর আমি ইউনিয়নের কোথাও আর্থিক কোনও কাজ করাতে পারিনি। সবেমাত্র সেখানে গিয়েছি। কোনও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণের আগেই আমাকে প্রত্যাহার করে নেওয়াটা আমার জন্য অপমানের। আমার প্রতি অবিচার করা হয়েছে।’
রায়পুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ইমরান খান বলেন, ‘দক্ষিণ চরবংশী ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বাররা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ফারুখ শেখের বিরুদ্ধে অনাস্থা দিয়ে অভিযোগ করেছেন। সেই অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদে নতুন করে দায়িত্ব দেবেন জেলা প্রশাসক।’