শিবিরের বিরুদ্ধে গুজব ছড়ানোর দায়ে বিএনপির ৩ নেতাকর্মীর নামে থানায় অভিযোগ

চট্টগ্রামের মহসিন কলেজের এক ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলামী ছাত্রশিবিরকে জড়িয়ে গুজব ও মিথ্যাচারের অভিযোগে বিএনপির ৩ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাতে নোয়াখালীর সুধারাম মডেল থানায় নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (নোবিপ্রবি) শাখা শিবিরের পক্ষ থেকে অভিযোগটি দায়ের করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ।
অভিযুক্তরা হলেন—জিয়া সাইবার ফোর্সের মহাসচিব সফিক আরমান, ছাত্রদল নেতা রিয়াদ পাটওয়ারী ও সজীব পাটওয়ারী।
অভিযোগে বলা হয়েছে, তারা ফেসবুকে দীন মোহাম্মদকে ‘শিবির সন্ত্রাসী’ ও ‘জঙ্গি নেতা’ আখ্যা দিয়ে মিথ্যা তথ্য প্রচার করে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করেছেন।
নোবিপ্রবি শিবিরের আইন সম্পাদক মাহবুবুল আলম তারেক বলেন, ‘দীন মোহাম্মদের সঙ্গে শিবিরের কোনও সম্পর্ক নেই। পরিকল্পিতভাবে আমাদের সংগঠনকে জড়ানো হচ্ছে। নিরপেক্ষ তদন্তে যারা দোষী প্রমাণিত হবেন, আমরা তাদের শাস্তির দাবি জানাই।’
সুধারাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম জানান, অভিযোগপত্র পাওয়া গেছে। তদন্তসাপেক্ষে আইনিব্যবস্থা নেওয়া হবে।