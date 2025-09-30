X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারার মাঝেই দ্বিতীয় দিনের মতো অবরোধ চলছে

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০৮আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০৮
ঘর থেকে বেরোলেই পড়তে হচ্ছে কড়া তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের মুখে

খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা অব্যাহত থাকার মাঝেই চলছে দ্বিতীয় দিনের মতো অনির্দিষ্টকালের অবরোধ। শহরের সব দোকানপাট বন্ধ আছে। শহরে ছোটখাটো যানবাহন চললেও শহর থেকে কোনও দূরপাল্লার যানবাহন ছেড়ে যায়নি বা শহরেও প্রবেশ করেনি। গতকাল সোমবার বিকালে কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থায় খাগড়াছড়ি ছেড়েছেন আটকা পড়া পর্যটকরা।

খাগড়াছড়ি শহর ও আশপাশের এলাকায় জরুরি প্রয়োজনে যারা ঘর থেকে বের হচ্ছেন তারা কড়া তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়ছেন। দোকানপাট ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। সকল ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। যেকোনও ধরনের নাশকতা ও বিশৃঙ্খলা এড়াতে জেলার সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেনা, পুলিশ, বিজিবি ও আনসার মোতায়েন রয়েছে।

এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন খাগড়াছড়ি জেলার পুলিশ সুপার মো. জুয়েল আরেফিন।

প্রসঙ্গত, এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে বেশ কয়েকদিন ধরে উত্তাল খাগড়াছড়ি। এই ঘটনায় গুইমারায় সংগঠিত সংঘর্ষে ৩ জন মারা যায়। নিহতদের মরদেহ আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের সদস্যরা বুঝে নিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছেন।

/কেএইচটি/
বিষয়:
অবরোধপার্বত্য চট্টগ্রাম
