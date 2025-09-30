X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:০৬আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:০৬
খাগড়াছড়ি আধুনিক জেলা সদর হাসপাতাল

যে ছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলকালাম কাণ্ড, হামলা-পাল্টা হামলা, নিহত-আহত, গ্রেফতার-রিমান্ড, অবরোধ, ১৪৪ ধারা জারি; এখন চিকিৎসকরা বলছেন, সেই ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হননি। তাকে ধর্ষণের কোনও আলামত পায়নি এ ঘটনায় গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড।

গতকাল সোমবার ডাক্তারি পরীক্ষার প্রতিবেদন জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে বিষয়টি বাংলা ট্রিবিউনকে নিশ্চিত করেছেন খাগড়াছড়ির সিভিল সার্জন ছাবের আহম্মেদ। তিনি বলেন, ‘ওই ঘটনায় গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড গতকাল তাদের প্রতিবেদন দিয়েছে। এতে ধর্ষণের আলামত পায়নি তারা। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও পুলিশ সুপারের কাছে প্রতিবেদন হস্তান্তর করেছি আমরা। তারা এ নিয়ে বিস্তারিত জানাবে।’

এর আগে এ ঘটনায় খাগড়াছড়ি আধুনিক জেলা সদর হাসপাতালের চিকিৎসক জয়া চাকমার নেতৃত্বে তিন সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। বোর্ডের অপর দুই সদস্য হলেন- একই হাসপাতালের চিকিৎসক মোশাররফ হোসেন ও নাহিদা আক্তার। মেডিক্যাল বোর্ডের প্রধান জানিয়েছেন, ওই ছাত্রীর শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। এমনকি সে ধর্ষণের শিকারও হয়নি; এই মর্মে প্রতিবেদন দিয়েছেন তারা।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আরেফিন জুয়েল বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘সবই তো দেখলেন এবং জানলেন। বিষয়টি একদম পরিষ্কার হয়ে গেলো। আসলে ধর্ষণের ঘটনাই ঘটেনি। মিথ্যা একটা অভিযোগ তুলে পুরো পার্বত্য অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছিল একটি গোষ্ঠী।’

এদিকে, ‘জুম্ম ছাত্র-জনতা’-এর ব্যানারে ডাকা সড়ক অবরোধ মঙ্গলবারও অব্যাহত রয়েছে। জেলার চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি ও ঢাকা-খাগড়াছড়ি সড়কে অবরোধ শিথিল করা হলেও দূরপাল্লার বাস চলাচল শুরু হয়নি। অভ্যন্তরীণ সড়কগুলোতেও অল্পসংখ্যক অটোরিকশা-ইজিবাইক চলাচল করছে। প্রশাসনের জারি করা ১৪৪ ধারাও বহাল রয়েছে জেলার সদর ও গুইমারা উপজেলায়।

পাহাড়ি ওই কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ এনে এর প্রতিবাদে জুম্ম ছাত্র-জনতা এ অবরোধের ডাক দেয়। অবরোধ কর্মসূচি চলাকালেই গত রবিবার বিক্ষোভ ও সহিংসতায় রণক্ষেত্র পরিণত হয় গুইমারার রামেসু বাজার। সেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে অবরোধকারীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে ছিল স্থানীয় একটি পক্ষ। এ সময় গুলিতে তিন জনের মৃত্যু হয়। তারা তিন জনই পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর। এ সময় সেনাবাহিনীর মেজরসহ আহত হন অন্তত ২০ জন।

খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার আরেফিন জুয়েল বলেন, জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহল রয়েছে। সোমবার থেকে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

এর আগে অবরোধ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গত শনিবার খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এরপর সদর উপজেলা, পৌরসভা এলাকা এবং গুইমারা উপজেলায় পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন। জানতে চাইলে জেলা প্রশাসক এ বি এম ইফতেখার উদ্দিন খন্দকার বলেন, অবরোধ তুলে না নেওয়া পর্যন্ত ১৪৪ ধারা বহাল থাকবে।

অপরদিকে রবিবার গুইমারা উপজেলায় গুলিতে নিহত তিন জনের লাশ ময়নাতদন্ত শেষে সোমবার রাতে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। নিহতরা হলেন- গুইমারা উপজেলার সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নের দেবলছড়ি চেয়ারম্যানপাড়ার আথুই মারমা (২১), হাফছড়ি ইউনিয়ন সাং চেং গুলিপাড়ার আথ্রাউ মারমা (২২) ও রামেসু বাজার বটতলা এলাকার তৈইচিং মারমা (২০)।

খাগড়াছড়ি সিভিল সার্জন ছাবের আহম্মেদ বলেন, গুইমারাতে আহত ১৪ জনকে সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। এর মধ্যে ১৩ জন হাসপাতালটিতে চিকিৎসাধীন ও একজনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

গত মঙ্গলবার রাতে প্রাইভেট পড়ে ফেরার পথে ওই কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ওই দিন রাত ১১টার দিকে অচেতন অবস্থায় একটি ক্ষেত থেকে তাকে উদ্ধার করেন স্বজনরা। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে শয়ন শীল নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাকে ছয় দিনের রিমান্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

