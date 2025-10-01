লাইটার জাহাজে ভাসমান পণ্যের গুদাম, চট্টগ্রাম বন্দরের অভিযানে জরিমানা

লাইটার জাহাজে আমদানি পণ্যের অবৈধ মজুত ঠেকাতে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কোস্টগার্ড যৌথভাবে এই অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে পাঁচটি জাহাজকে ৯০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব মো. ওমর ফারুক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
অভিযানের অংশ হিসেবে যৌথ দল বেশ কয়েকটি লাইটার জাহাজ পরিদর্শন করে। তবে এই সময় ছয়টি লাইটার জাহাজকে ৭ হাজার টন গম নিয়ে ১৫ দিন ধরে অবস্থান করতে দেখা যায়। নির্দেশনা উপেক্ষা করায় এ সময় আরও কয়েকটি জাহাজকে জরিমানা করা হয়।
কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আমদানিকৃত পণ্য নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় ধরে সংরক্ষণ করতে লাইটার জাহাজকে ‘ভাসমান গুদাম’ হিসেবে ব্যবহার করছে। এমন অভিযোগ ওঠার পর গত ২৬ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ একটি সার্কুলার জারি করে। এতে বলা হয়- বাজারে যাতে ভোগ্যপণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না হয় এবং সরবরাহ স্বাভাবিক থাকে সেজন্য চট্টগ্রাম বন্দর থেকে খাদ্যপণ্যবোঝাই লাইটার জাহাজকে বন্দরের বহির্নোঙরে পণ্য বোঝাইয়ের পর ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বহির্নোঙর ত্যাগ করতে হবে। এটি নিশ্চিত করতেই গতকাল মঙ্গলবার বন্দরের বহির্নোঙরে অভিযান পরিচালনা করা হয়। যার প্রমাণও মেলে চট্টগ্রাম বন্দরের এই অভিযানে। মালামালের কৃত্রিম সংকটের কারসাজিতে চড়া দামে নিত্যপণ্যের বাজার প্রায়ই হয়ে ওঠে অস্থির। অভিযানে দেখা যায় নির্ধারিত তিন দিনের পরিবর্তে গাজীপুর লজিস্টিকস অ্যান্ড শিপিংয়ের মালিকানাধীন উম্মে কুলসুম নামে ছয়টি জাহাজ অতিরিক্ত ১৫ দিন অবস্থান করছে। যাতে আছে প্রায় ৭০০০ টন গম।
মালামাল বন্দর থেকে নেওয়ার পরেও এখানে ১৫ দিন ধরে বসে থাকা মূল্য বাড়ানোর একটা অশুভ প্রচেষ্টা বলে মনে করছেন অভিযানে অংশ নেওয়া নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। এ ছাড়াও নির্দেশনা উপেক্ষা করে সাগরে অবস্থান করায় ছয় জাহাজের পাশাপাশি লাইসেন্স, ফিটনেস ও অগ্নি-নিরাপত্তাব্যবস্থায় ত্রুটি থাকায় আরও কয়েকটি জাহাজকে জরিমানা করা হয়। অভিযানকালে ১১৫০ টন পাথরবোঝাই জাহাজ গুলশানাড়ার অতিরিক্ত সময় থাকার চেষ্টা এবং বসুন্ধরা-২৭ জাহাজে অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জাম অকেজো থাকার প্রমাণ পায় ভ্রাম্যমাণ আদালত। তবে কাগজপত্র সঠিক থাকায় কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
বাজারে পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার মাধ্যমে পণ্যের প্রাপ্যতা এবং ন্যায্য দাম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষের এমন অভিযানে বাজার স্থিতিশীল থাকবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।
অভিযানে অংশ নেওয়া বন্দর কর্তৃপক্ষের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাদিয়া আফরিন কচি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে ব্যবসায়ীরা লাইটার জাহাজে পণ্য মজুত করে রেখেছেন কি না সেটি তদারকি করতে যৌথ উদ্যোগে অভিযান পরিচালনা করেছি। অভিযানে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি দিন লাইটার জাহাজে পণ্য মজুত করে রাখায় চার জাহাজ কর্তৃপক্ষকে ২০ হাজার টাকা করে ৮০ হাজার টাকা এবং অপর একটি জাহাজে ত্রুটি থাকার কারণে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।’
বন্দরের উপপরিচালক (নিরাপত্তা) লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাজ্জাদ হেসেন অভিযানকালে উপস্থিত ছিলেন।