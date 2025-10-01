শরীরে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া সেই নারীর মৃত্যু, অভিযুক্তের বাড়িতে আগুন

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে দগ্ধ গৃহবধূ শাহনাজ বেগমের (৩৮) মৃত্যু হয়েছে। পাঁচ দিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ের পর রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার (১ অক্টোবর) দুপুরে তার মৃত্যু হয়।
নিহত শাহনাজ উপজেলার পাইকপাড়া উত্তর ইউনিয়নের উপাধিক গ্রামের বাসিন্দা।
এদিকে, শাহনাজ বেগমের মৃত্যুর ঘটনায় বুধবার সন্ধ্যায় অভিযুক্ত নাসিমা বেগমের ঘরে লুটপাট শেষে আগুন দিয়েছে বিক্ষুব্ধরা। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। ঘটনাস্থলে গিয়েছে যৌথ বাহিনী।
গত ২৬ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) রাত আনুমানিক ৮টার সময় প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে ঘর থেকে বের হন শাহনাজ। এ সময় মুখোশধারী তিন দুর্বৃত্ত তার মুখ চেপে ধরে এবং মুখ, হাত-পা বেঁধে ফেলে। এরপর তার শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় তার ডাকচিৎকার শুনে মেয়ে সুমাইয়া ও প্রতিবেশীরা এসে গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার স্বার্থে তাকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। আজ বুধবার দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দুই সন্তানের জননী।
জানা গেছে, প্রতিবেশী নাসিমা বেগমের (৪০) সঙ্গে শাহনাজের এক লাখ টাকার সুদ লেনদেন রয়েছে। এর মধ্যে ৫০ হাজার টাকা পরিশোধ করেন শাহনাজ। কিন্তু নাসিমা আরও দেড় লাখ টাকা দাবি করেন। এ নিয়ে একাধিকবার সালিশ হলেও সমাধান হয়নি। পরে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। এরপর বিভিন্ন সময়ে শাহনাজ চারবার হামলার শিকার হন। প্রতিবারই থানায় লিখিত অভিযোগ করেন শাহনাজ। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে শনাক্ত করতে না পারায় দুর্বৃত্তরা বারবার ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। তবে নাসিমা বেগম সুদের টাকা পরিশোধ করতে তাকে বারবার হুমকি-ধমকি দিয়ে আসছিলেন বলে চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জানিয়েছিলেন শাহনাজ।
এ ঘটনায় শাহনাজের মা থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ নাছিমা বেগমকে গ্রেফতার করে। বর্তমানে তিনি কারাগারে রয়েছেন। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারপূর্বক শাস্তি দাবি করেছেন শাহনাজের স্বামী আমিন হোসেন।
ফরিদগঞ্জ থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহ আলম বলেন, ‘শাহনাজের মৃত্যুর খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন উত্তেজিত হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে সন্ধ্যায় অভিযুক্ত নাসিমা বেগমের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। এ বিষয়ে আইনিব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’