শুক্রবার, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
১৮ আশ্বিন ১৪৩২
টেকনাফে পাচারের উদ্দেশ্যে পাহাড়ে বন্দি নারী-শিশুসহ ৩৯ জন উদ্ধার

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫৫আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২১
উদ্ধারকৃতরা

কক্সবাজারের টেকনাফের বাহারছড়ার গহিন পাহাড়ে পাচারের উদ্দেশ্যে বন্দি থাকা নারী ও শিশুসহ ৩৯ জনকে উদ্ধার করেছে কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনী। এ সময় দুই মানবপাচারকারীকে আটক করা হয়।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) বিকালে কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ‘গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়—সাগরপথে মালয়েশিয়াসহ দক্ষিণাঞ্চলীয় বিভিন্ন দেশে পাচারের জন্য একদল পাচারকারী টেকনাফের বাহারছড়া ইউনিয়নের কচ্ছপিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকায় নারী-শিশুসহ বেশ কয়েকজনকে বন্দি করে রেখেছে। এরপর শুক্রবার ভোররাতে কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনীর সদস্যরা যৌথ অভিযান চালিয়ে ১৮ জন নারী, ১২ জন পুরুষ এবং ৯ জন শিশুসহ মোট ৩৯ জন ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করেন। এ সময় পাচারকারীদের দুই জনকে আটক করা হয়।’

ভুক্তভোগীদের বরাত দিয়ে তিনি জানান, পাচারকারীরা মুক্তিপণ আদায় এবং বিদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন ধরে তাদের পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি রেখে নির্যাতন চালাচ্ছিল।

উদ্ধারকৃতদের এবং আটক মানবপাচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনিব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কোস্টগার্ডের এই কর্মকর্তা আরও জানান, মানবপাচারসহ যেকোনও অবৈধ কার্যক্রম রোধে কোস্টগার্ডের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

উল্লেখ্য, গত ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে যৌথ অভিযানে সর্বমোট ১৩৪ জনকে উদ্ধার করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

বিষয়:
মানবপাচারআটকউদ্ধার
