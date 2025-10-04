কর্ণফুলী টানেলের ভেতরে উল্টে গেলো দ্রুতগতির বাস, আহত ১০

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী টানেলের ভেতরে দ্রুতগতির একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। শনিবার বেলা ২টার সময় পতেঙ্গা থেকে আনোয়ারার দিকে যাওয়ার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আহতদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর টানেলে যান চলাচল সাময়িক বন্ধ ছিল। আহতদের মধ্যে ছয় জনের নাম জানা গেছে। তারা হলেন- শাহজাদী (২১), রানী আক্তার (৩১), ফয়সাল ইসলাম (৪৫), মোহাম্মদ ফারুক (৫০), মুনতাসীর ওমর (১২) ও সালাহ উদ্দীন (৩৫)। বাকি চার জনের পরিচয় জানা যায়নি। আহতরা বাসের যাত্রী ছিলেন।
শরীফুল ইসলাম নামে এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, ‘আমাদের পরিবারের সবাই একটি অনুষ্ঠানে দাওয়াতে গিয়েছিল। আসার সময় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে অন্তত ১০ জন আহত হন।’
কর্ণফুলী টানেলের সহকারী প্রকৌশলী (টোল ও ট্র্যাফিক) গোলাম সামদানী হিমেল বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘পতেঙ্গা থেকে আনোয়ারায় যাওয়ার সময় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে বাসা থাকা ১০ যাত্রী আহত হন। পরে টানেলের নিরাপত্তায় নিয়োজিত সদস্যরা গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্সে করে আহতদের হাসপাতালে পাঠান। তবে কারও বড় ধরনের ক্ষতি হয়নি। অতিরিক্ত গতিতে চলার কারণে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। নিরাপত্তার স্বার্থে বাসটি জব্দ করে থানায় দেওয়া হয়েছে। টানেলের কোনও ক্ষতি হয়নি।’