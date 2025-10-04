X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কর্ণফুলী টানেলের ভেতরে উল্টে গেলো দ্রুতগতির বাস, আহত ১০

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৩আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৩
চট্টগ্রামের কর্ণফুলী টানেলের ভেতরে দ্রুতগতির একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী টানেলের ভেতরে দ্রুতগতির একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। শনিবার বেলা ২টার সময় পতেঙ্গা থেকে আনোয়ারার দিকে যাওয়ার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর টানেলে যান চলাচল সাময়িক বন্ধ ছিল। আহতদের মধ্যে ছয় জনের নাম জানা গেছে। তারা হলেন- শাহজাদী (২১), রানী আক্তার (৩১), ফয়সাল ইসলাম (৪৫), মোহাম্মদ ফারুক (৫০), মুনতাসীর ওমর (১২) ও সালাহ উদ্দীন (৩৫)। বাকি চার জনের পরিচয় জানা যায়নি। আহতরা বাসের যাত্রী ছিলেন।

শরীফুল ইসলাম নামে এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, ‌‘আমাদের পরিবারের সবাই একটি অনুষ্ঠানে দাওয়াতে গিয়েছিল। আসার সময় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে অন্তত ১০ জন আহত হন।’

কর্ণফুলী টানেলের সহকারী প্রকৌশলী (টোল ও ট্র্যাফিক) গোলাম সামদানী হিমেল বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘পতেঙ্গা থেকে আনোয়ারায় যাওয়ার সময় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে বাসা থাকা ১০ যাত্রী আহত হন। পরে টানেলের নিরাপত্তায় নিয়োজিত সদস্যরা গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্সে করে আহতদের হাসপাতালে পাঠান। তবে কারও বড় ধরনের ক্ষতি হয়নি। অতিরিক্ত গতিতে চলার কারণে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। নিরাপত্তার স্বার্থে বাসটি জব্দ করে থানায় দেওয়া হয়েছে। টানেলের কোনও ক্ষতি হয়নি।’

/এএম/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনাআহতবঙ্গবন্ধু টানেল
সম্পর্কিত
গোপালগঞ্জে সড়কে প্রাণ হারালেন ২ জন
সেপ্টেম্বরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪১৭, আহত ৬৮২
যাত্রী সেজে চালককে আহত করে অটোরিকশা ছিনতাই
সর্বশেষ খবর
ইসরায়েল বলছে গাজা এখনও ‘যুদ্ধক্ষেত্র’
ট্রাম্পের হামলা বন্ধের নির্দেশেইসরায়েল বলছে গাজা এখনও ‘যুদ্ধক্ষেত্র’
চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতি বিষয়ে ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক
চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতি বিষয়ে ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক
বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে কৃষককে হত্যার অভিযোগ, প্রতিবাদে বিক্ষোভ
বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে কৃষককে হত্যার অভিযোগ, প্রতিবাদে বিক্ষোভ
শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের হার্টে অস্ত্রোপচার
শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের হার্টে অস্ত্রোপচার
সর্বাধিক পঠিত
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চলাচল শিগগিরই শুরু: রেল সচিব
পাবনা-ঢাকা সরাসরি ট্রেন চলাচল শিগগিরই শুরু: রেল সচিব
৪১ শতাংশ ট্যারিফের ধাক্কা, পোশাক খাতে কী প্রভাব পড়বে
৪১ শতাংশ ট্যারিফের ধাক্কা, পোশাক খাতে কী প্রভাব পড়বে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media