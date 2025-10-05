X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রামগঞ্জে বালু উত্তোলন নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ-গোলাগুলি

রায়পুর প্রতিনিধি
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৩২আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৩২
দুর্বৃত্তরা মোটরসাইকেল রেখে পালিয়ে গেছে

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় উপজেলার করপাড়া ইউনিয়নের গৌরীপুর গ্রামের আমতলী বিল এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। তবে হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার আমতলী এলাকায় দীর্ঘদিন বালু উত্তোলন নিয়ে বিরোধ চলছিল। ঘটনার পর একপক্ষ বালু তুলতে গেলে অপর পক্ষ বাধা দেয়। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।

একপর্যায়ে দুর্বৃত্তরা আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলিবর্ষণ করে। এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষ চলাকালে স্থানীয়দের প্রতিরোধের মুখে দুর্বৃত্তরা দুটি মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গুলিবর্ষণে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

রামগঞ্জ মোহাম্মদিয়া বাজার পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ তাজউদ্দীন বলেন, অবৈধ বালু উত্তোলনকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গুলিবর্ষণের বিষয়টি স্থানীয়দের কাছ থেকে শুনেছি। একপক্ষ সদরের চন্দ্রগঞ্জ থানার বশিকপুর ইউনিয়নের, অন্যপক্ষ করপাড়া এলাকার। পরিস্থিতি এখন শান্ত। যারা এ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত তাদের বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

/এফআর/
বিষয়:
অপরাধগোলাগুলি
সম্পর্কিত
মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ২৯
মহেশখালীতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ ৩ সন্ত্রাসী আটক
শিশু ধর্ষণ মামলায় পূজা মণ্ডপের সহ-সভাপতি গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
দুর্নীতি মামলায় খালাস পেলেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায়
দুর্নীতি মামলায় খালাস পেলেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায়
শিগগিরই অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেবে ঐকমত্য কমিশন
শিগগিরই অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেবে ঐকমত্য কমিশন
বৈরী আবহাওয়ায় হিলি বন্দরে পণ্য খালাসে স্থবিরতা
বৈরী আবহাওয়ায় হিলি বন্দরে পণ্য খালাসে স্থবিরতা
বাংলাদেশ দলে কাজ করা উড এখন শ্রীলঙ্কার কোচ
বাংলাদেশ দলে কাজ করা উড এখন শ্রীলঙ্কার কোচ
সর্বাধিক পঠিত
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
হালট্রিপ কেলেঙ্কারির অন্যতম হোতা তাজবীর হাসান গ্রেফতার
হালট্রিপ কেলেঙ্কারির অন্যতম হোতা তাজবীর হাসান গ্রেফতার
ডিজিএফআইয়ের লোগোর সঙ্গে মিল থাকায় শাপলা না দেওয়া বৈষম্যমূলক: এনসিপি
ডিজিএফআইয়ের লোগোর সঙ্গে মিল থাকায় শাপলা না দেওয়া বৈষম্যমূলক: এনসিপি
যুক্তরাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বৈঠক
যুক্তরাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বৈঠক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media