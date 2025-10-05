মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িতের অভিযোগে রোহিঙ্গা দম্পতি গ্রেফতার

কক্সবাজারের টেকনাফে ইয়াবা ব্যবসার সঙ্গে জড়িতের অভিযোগে এক রোহিঙ্গা দম্পতিকে গ্রেফতার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। বিজিবির ‘ডগ স্কোয়াডের’ বিশেষ অভিযানের মাধ্যমে তাদের ভাড়া বাসা থেকে ৯ হাজার ৪০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে।
রবিবার (৫ অক্টোবর) ভোরে টেকনাফ পৌরসভার ইসলামাবাদ এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ওই দম্পতিকে গ্রেফতার করা হয় বলে এ তথ্য নিশ্চিত করেন টেকনাফ-২ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল আশিকুর রহমান।
গ্রেফতাররা হলেন- একই এলাকায় বসবাসকারী মাবুদ কামালের ছেলে মোহাম্মদ আইয়ুব (৩৭) ও তার স্ত্রী রাবেয়া (৩৫)। তারা টেকনাফের জাদিমুড়া ২৭ নম্বর শরণার্থী ক্যাম্পের এ-ব্লকের নথিভুক্ত বাসিন্দা।
লে. কর্নেল আশিকুর রহমান জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার (৪ অক্টোবর) দিবাগত রাত ২টার দিকে অভিযান শুরু হয়। তল্লাশির সময় বিশেষ প্রশিক্ষিত কুকুরের (ডগ স্কোয়াড) সহায়তায় রাজমিস্ত্রি পরিচয়ের আড়ালে থাকা এই দম্পতির ভাড়া বাসার ভেতর লুকিয়ে রাখা ইয়াবাগুলো উদ্ধার করা হয়। আইয়ুব মূলত জাদিমোড়া এফডিএমএন ক্যাম্পের সদস্য হলেও দীর্ঘদিন ধরে ক্যাম্পের বাইরে অবৈধভাবে বসবাস করছিলেন। দিনে তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করলেও রাতে ইয়াবা ব্যবসা চালাতেন।
বিজিবির এই কর্মকর্তা আরও জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আইয়ুব স্বীকার করেন, তিনি মাদক কারবারি ইসমাইলের সহযোগী হিসেবে কাজ করতেন এবং মিয়ানমার থেকে আসা ইয়াবার চালান স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে সরবরাহ করতেন। দুজনের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।