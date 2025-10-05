X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মাদ্রাসার চারতলার কার্নিশে আটকে ছিল ছাত্র, উদ্ধার করলো ফায়ার সার্ভিস

চাঁদপুর প্রতিনিধি
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩১আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩১
চারতলা ভবনের জানালার কার্নিশের ওপর এসির আউটডোরে আটকে থাকা ১০ বছর বয়সী এক মাদ্রাসাছাত্রকে উদ্ধার করেছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ পৌরসভার টোরাগড় এলাকায় আবাসিক একটি মাদ্রাসার চারতলা ভবনের জানালার কার্নিশের ওপর এসির আউটডোরে আটকে থাকা ১০ বছর বয়সী এক মাদ্রাসাছাত্রকে উদ্ধার করেছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। রবিবার সকালে টোরাগড় এলাকার আল ইহসান মাদ্রাসার ভবনে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী এনায়েতুল্লাহ জানিয়েছেন, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে আল ইহসান মাদ্রাসার চারতলার জানালার কার্নিশে এসির আউটারের পাশে শিশুটিকে আটকে থাকতে দেখে এলাকাবাসী চিৎকার শুরু করেন। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে দড়ি ব্যবহার করে শিশুটিকে উদ্ধার করেন।

মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, মাদ্রাসাটিতে শতাধিক শিক্ষার্থী আছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়ায় ওই শিশু সেখানে কীভাবে গিয়েছিল, তা কেউ বলতে পারেনি। ধারণা করা হচ্ছে, সে পালাতে গিয়ে জানালার কার্নিশে আটকে পড়ে। তাকে উদ্ধারে শিক্ষকরা ব্যর্থ হলে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ছাদ থেকে দড়ি ফেলে তাকে উদ্ধার করে মায়ের হেফাজতে দিয়েছেন।

শিশুটির মা জানান, তাদের বাড়ি কচুয়া উপজেলায়। দুদিন আগে ছেলেকে হেফজ বিভাগে ভর্তি করেন। রবিবার সকালে এমন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তার সন্তানকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করায় কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। এ বিষয়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কেউ কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

হাজীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ স্টেশন কর্মকর্তা মো. বাহার উদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই শিক্ষার্থীকে সুস্থভাবে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পরে তাকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

হাজীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুক বলেন, ‘ওই শিক্ষার্থী পাঁচতলার ছাদ দিয়ে দড়ি বেয়ে পালাতে চেষ্টা করে আটকে যায়। পরে ফায়ার সার্ভিস তাকে উদ্ধার করে পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেয়। এখানে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কোনও সংশ্লিষ্টতা দেখছি না আমরা।’

/এএম/
বিষয়:
ফায়ার সার্ভিসউদ্ধার
সম্পর্কিত
মাদ্রাসা থেকে পালাতে গিয়ে পাঁচতলার কার্নিশে আটকে পড়লো শিশু
গাজীপুরে অস্ত্র-গুলিসহ গ্রেফতার ৫
সুন্দরবনে জিম্মিদশা থেকে ১০ দিন পর মুক্তি পেলেন চার জেলে
সর্বশেষ খবর
এক হাজার টাকার জন্য বৃদ্ধের ঘরের টিন খুলে নেওয়া সেই যুবক কারাগারে
এক হাজার টাকার জন্য বৃদ্ধের ঘরের টিন খুলে নেওয়া সেই যুবক কারাগারে
ইউক্রেনকে মার্কিন টমাহক সরবরাহ নিয়ে পুতিনের হুঁশিয়ারি
ইউক্রেনকে মার্কিন টমাহক সরবরাহ নিয়ে পুতিনের হুঁশিয়ারি
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
ঢাকা শহর প্রবীণদের জন্য একেবারেই অনুপযোগী: পরিকল্পনা উপদেষ্টা
ঢাকা শহর প্রবীণদের জন্য একেবারেই অনুপযোগী: পরিকল্পনা উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media