সাবেক যুবলীগ নেতা গোলাম আজম গ্রেফতার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম আজমকে (৪৭) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার (৫ অক্টোবর) সকালে কসবা রেলওয়ে স্টেশন থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গোলাম আজম কসবা পৌরসভার শাহপুর গ্রামের কফিল উদ্দিনের ছেলে ও সাবেক পৌর মেয়র গোলাম হাক্কানীর ছোট ভাই।
কসবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল কাদের গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, সকালে উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনে করে ঢাকা যাওয়ার জন্য স্টেশনে আসলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে।