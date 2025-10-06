X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
মাদকাসক্ত বাবার দায়ের কোপে ৫ বছরের শিশুর মৃত্যু

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৪১আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৪১
লক্ষ্মীপুর সদর মডেল থানা

‎লক্ষ্মীপুরে মাদকাসক্ত যুবক ফারুক হোসেনের দায়ের কোপে তার ৫ বছরের কন্যাসন্তান ফারিহা সুলতানার মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় সদর উপজেলার তেওয়ারীগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ আন্ধারমানিক গ্রামে এ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। রাত ৮টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থল পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় ঘাতককে আটক করে।

‎ঘাতক ফারুক আন্ধারমানিক গ্রামের কাদের মাঝির ছেলে।

‎পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ফারুক মাদকাসক্ত। ঘটনার সময় যেকোনও বিষয়ে পরিবারের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে নিজের মেয়ে ফারিহাকে দা দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। পরে তাকে বাড়ির পুকুরে ছুড়ে ফেলে দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই শিশুটি মারা যায়।

‎তেওয়ারীগঞ্জ ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বার) লুৎফুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‌‘শিশুটিকে হত্যার পর ফারুক ঘরের ভেতর দা হাতে অবস্থান করে। আতঙ্কে স্থানীয়রা ঘরে প্রবেশ করতে পারছিল না। পরে বাড়ির বাসিন্দারা জরুরি জাতীয় সেবা ৯৯৯-এ ফোন করে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থল পৌঁছে ঘাতককে আটক করে।’

‎লক্ষ্মীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) হোসাইন মোহাম্মদ রায়হান কাজেমী বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থল এসেছি। ঘটনাটি মর্মান্তিক। ঘাতককে আটক করা হয়েছে।’

আটককুপিয়ে হত্যা
আইএমএফের ষষ্ঠ কিস্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা কতটুকু
অবৈধভাবে একাধিকবার বিদেশ ভ্রমণের অভিযোগ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ইয়াহইয়ার বিরুদ্ধে
বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নয়নের প্রেমে পড়ে গেছি: বুলবুল
ইতালির বোলোনিয়ায় ফিলিস্তিনপন্থি সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা
রূপসা নদীতে ডুবলো সুন্দরবনের ট্যুরিস্ট জাহাজ
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
কার্ডে বছরে পাঠানো যাবে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ডলার
