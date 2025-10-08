X
বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ওমানে সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ বাংলাদেশি নিহত, জানালেন স্বজনরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৫১আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৫৮
সন্দ্বীপ উপজেলা প্রশাসনিক ভবন

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমানের দুকুম সিদরা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় সাত জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন স্বজনরা। বুধবার (৮ অক্টোবর) স্থানীয় সময় বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে ভাষ্য তাদের। নিহতদের বাড়ি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলায়। তবে এ বিষয়ে ওমানের বাংলাদেশ দূতাবাস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানানো হয়নি।

স্বজনদের ভাষ্যমতে, নিহতরা হলেন আমিন সওদাগর, রকি, আরজু, বাবলু, সাহাবুদ্দিন, জুয়েল ও রনি। প্রত্যক্ষদর্শী এক বাংলাদেশি জানিয়েছেন, তারা সাগরে মাছ ধরার কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে গাড়ির বেপরোয়া গাড়ির গতির কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের লাশ দুকুম হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে দাবি তার।

স্বজনরা জানিয়েছেন, বুধবার বিকালে তারা খবর পেয়েছেন সাগরে মাছ ধরা শেষে মাইক্রোবাসযোগে বাসায় ফিরছিলেন। এ সময় সড়ক দুর্ঘটনায় তাদের গাড়ি দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে ঘনাস্থলেই সাত জনের মৃত্যু হয়। 

নিহত বাবলুর ভাই আলমগীর হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আমার ভাই ওমানে থাকে। সেখানে সাগরে মাছ ধরার কাজ করে। আজ বিকালে মাছ ধরা শেষে বাসায় ফেরার সময় সড়ক দুর্ঘটনায় আমার ভাইসহ সাত জন মারা গেছে বলে শুনেছি। তাদের সাত জনের বাড়ি সন্দ্বীপে।’ 

সন্দ্বীপ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মংচিংনু মারমা বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘ওমানে সড়ক দুর্ঘটনায় সন্দ্বীপ উপজেলার সাত জন প্রবাসী মারা গেছেন বলে শুনেছি। এ বিষয়ে তাদের পরিবার প্রশাসনিক সহযোগিতার জন্য এলে আমরা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবো। এ ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজখবর নিচ্ছি।’

/এএম/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনানিহতওমান
সম্পর্কিত
পাঁচ বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩৩ হাজার, বেশি স্কুল-অফিসের সময়
চট্টগ্রামে বাসচাপায় পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু
টাঙ্গাইলে পিকআপ ও ট্রাকের সংঘর্ষে দুই শ্রমিক নিহত
সর্বশেষ খবর
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
খুলনায় বাঁধ ভেঙে ডুবেছে দুই হাজার বিঘার আমন, হাজারো পরিবার পানিবন্দি
খুলনায় বাঁধ ভেঙে ডুবেছে দুই হাজার বিঘার আমন, হাজারো পরিবার পানিবন্দি
মামলার পর এনবিআর সদস্য বেলাল চৌধুরী বদলি
মামলার পর এনবিআর সদস্য বেলাল চৌধুরী বদলি
জামিনের পর নতুন মামলায় ব্যারিস্টার আহসান হাবিবকে গ্রেফতারের আবেদন 
জামিনের পর নতুন মামলায় ব্যারিস্টার আহসান হাবিবকে গ্রেফতারের আবেদন 
সর্বাধিক পঠিত
রোহিঙ্গা যুবকের বাংলাদেশি এনআইডি, কাজ করেন পরিবেশ অধিদফতরে
রোহিঙ্গা যুবকের বাংলাদেশি এনআইডি, কাজ করেন পরিবেশ অধিদফতরে
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, এবার বেড়েছে রুপার দামও
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, এবার বেড়েছে রুপার দামও
স্বর্ণের দাম তিন বছরে দ্বিগুণ, কারণ কি শুধু বিশ্ববাজার?
স্বর্ণের দাম তিন বছরে দ্বিগুণ, কারণ কি শুধু বিশ্ববাজার?
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media