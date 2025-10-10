X
শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মা-মেয়েকে গলা কেটে হত্যা করে বাড়িতে লুট

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
১০ অক্টোবর ২০২৫, ০২:০৮আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ০২:০৮
স্বজনদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে বাসায় ঢুকে জুলেখা বেগম (৫৫) ও তার মেয়ে কলেজছাত্রী তানহা আক্তার মীমকে (১৯) হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় ঘরে থাকা প্রায় ৩০ ভরি স্বর্ণালঙ্কারসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে গেছে তারা। 

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে উপজেলার চন্ডিপুর ইউনিয়নের মঙ্গল বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত জুলেখা রামগঞ্জের সোনাপুর বাজারের ক্রোকারিজ ব্যবসায়ী মিজানুর রহমানের স্ত্রী ও মীম তাদের সন্তান। মীম রামগঞ্জ মডেল কলেজের এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, মিজানুর রহমান সোনাপুর বাজারের বড় ব্যবসায়ী। বাড়ির পুরুষরা সবাই বাজারে ছিলেন। বাড়িতে মিজানুরের স্ত্রী জুলেখা ও মেয়ে মীম একা ছিলেন। এ সুযোগে বাসায় ঢুকে মা-মেয়েকে গলা কেটে হত্যা করা হয়। পরে বাসায় থাকা প্রায় ৩০ ভরি স্বর্ণালঙ্কারসহ মূল্যবান মালামাল নিয়ে পালিয়ে যায়। বাজার থেকে পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে গিয়ে লাশ বাসার মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেন। মেঝেতে তাদের রক্ত ছড়িয়ে ছিল। স্বজনদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। 

প্রতিবেশী ফারুক হোসেন বলেন, ‘মা-মেয়েকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনাটি খুব ভয়াবহ। ওই বাড়িতে বিপুলসংখ্যক পুলিশ ও আশপাশের লোকজন জড়ো হয়েছেন।’ 

রামগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বারী বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছি। মা-মেয়েকে হত্যার পর ওই বাসা থেকে স্বর্ণালঙ্কারসহ মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনার তদন্ত চলছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।’ 

/এএম/আরআইজে/
বিষয়:
খুনহত্যা
সম্পর্কিত
‘আন্দোলন প্রত্যাহারের ভিডিও বার্তা দিতে রাজি না হলে আমাকে ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করা হয়’
বাবা-মাকে ‘হত্যা করে’ লাশ বসতঘরে পুঁতে রাখে ছেলে
চানখাঁরপুলে ৬ হত্যাট্রাইব্যুনালে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে
সর্বশেষ খবর
লিবিয়া থেকে সকালে দেশে ফিরবেন ৩০৯ বাংলাদেশি
লিবিয়া থেকে সকালে দেশে ফিরবেন ৩০৯ বাংলাদেশি
হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত খাগড়াছড়ির বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন বাম নেতাদের
হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত খাগড়াছড়ির বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন বাম নেতাদের
চুরির অপবাদে হোটেলকর্মীর চুল কেটে শরীরে পোড়া মবিল ঢেলে নির্যাতন
চুরির অপবাদে হোটেলকর্মীর চুল কেটে শরীরে পোড়া মবিল ঢেলে নির্যাতন
আরব আমিরাতকে ৩ গোলে হারালো বাংলাদেশের মেয়েরা
আরব আমিরাতকে ৩ গোলে হারালো বাংলাদেশের মেয়েরা
সর্বাধিক পঠিত
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
বাংলাদেশে ভারতের দূতাবাস ও সব মিশনে আসছেন নতুন প্রধান
বাংলাদেশে ভারতের দূতাবাস ও সব মিশনে আসছেন নতুন প্রধান
শুক্রবার ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
শুক্রবার ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে?
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media