শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৫ আশ্বিন ১৪৩২
নির্বাচনের মাধ্যমে জয়ী দলকে ক্ষমতা দিয়ে পুরোনো ঠিকানায় ফিরবো: উপদেষ্টা

কুমিল্লা প্রতিনিধি
১১ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৩৩আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৩৩
কুমিল্লা শালবন বিহারে কঠিন চীবর দান উৎসবে উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ধর্ম উপদেষ্টা

ধর্ম উপদেষ্টা প্রফেসর আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, সুশাসনের জন্য নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে সরকার এগিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যে জুলাই সনদ স্বাক্ষরিত হবে। জাতি এর জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। আমরা এইটা নিয়ে কোনও আশঙ্কা করি না। এই মাতৃভূমি আবহমান কাল ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য লালন করে আসছে- এটাই তার বাস্তব প্রমাণ।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) দুপুরে কুমিল্লা শালবন বিহারে কঠিন চীবর দান উৎসবে উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন, সরকার ঘোষিত তারিখে ফ্রি, ফেয়ার, ইমপারশিয়াল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করার কাজও সরকার করে যাচ্ছে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে ম্যান্ডেট প্রাপ্ত দলকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পুরোনো ঠিকানায় ফিরে যাবো। এর মাধ্যমে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বহাল থাকবে। নির্বাচন না হলে নানা ধরনের অস্থিরতা দেখা দিতে পারে।

কুমিল্লা কোটবাড়ি নব শালবন বিহার অধ্যক্ষ কর্মবীর শ্রীমৎ শীল ভদ্র মহাথের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দানোৎসব ২০২৫ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন- কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হায়দার আলী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) সাইফুল মালিক, সাবেক বার্ড পরিচালক বাবু বিজয় কুমার বড়ুয়া, সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা বাবু সুরসেন সিংহ, সাংবাদিক অশোক বড়ুয়া প্রমুখ।

/এফআর/
বিষয়:
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারধর্ম উপদেষ্টা
রামগঞ্জে মা-মেয়ে হত্যার ঘটনায় একজন আটক
উচ্চকক্ষে পিআর ছাড়া অন্য কিছু বাস্তবায়ন হতে দেওয়া হবে না: মামুনুল হক
প্রত্যেকটা উপদেষ্টা বিদেশি নাগরিক, গণ্ডগোল লাগলেই চলে যেতে পারবে: রুমিন ফারহানা
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
'পৃথিবীতে আমার কোনও ওয়ারিশ নেই', ব্যারিস্টার দিলারার ফেসবুক স্ট্যাটাসে চাঞ্চল্য
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
চীনা অর্ডার বন্ধ, ধুঁকছে মার্কিন সয়াবিন চাষিরা
