নির্বাচনের মাধ্যমে জয়ী দলকে ক্ষমতা দিয়ে পুরোনো ঠিকানায় ফিরবো: উপদেষ্টা

ধর্ম উপদেষ্টা প্রফেসর আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, সুশাসনের জন্য নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে সরকার এগিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যে জুলাই সনদ স্বাক্ষরিত হবে। জাতি এর জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। আমরা এইটা নিয়ে কোনও আশঙ্কা করি না। এই মাতৃভূমি আবহমান কাল ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য লালন করে আসছে- এটাই তার বাস্তব প্রমাণ।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) দুপুরে কুমিল্লা শালবন বিহারে কঠিন চীবর দান উৎসবে উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি এ কথা বলেন।
আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন, সরকার ঘোষিত তারিখে ফ্রি, ফেয়ার, ইমপারশিয়াল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করার কাজও সরকার করে যাচ্ছে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে ম্যান্ডেট প্রাপ্ত দলকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পুরোনো ঠিকানায় ফিরে যাবো। এর মাধ্যমে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বহাল থাকবে। নির্বাচন না হলে নানা ধরনের অস্থিরতা দেখা দিতে পারে।
কুমিল্লা কোটবাড়ি নব শালবন বিহার অধ্যক্ষ কর্মবীর শ্রীমৎ শীল ভদ্র মহাথের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দানোৎসব ২০২৫ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন- কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হায়দার আলী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) সাইফুল মালিক, সাবেক বার্ড পরিচালক বাবু বিজয় কুমার বড়ুয়া, সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা বাবু সুরসেন সিংহ, সাংবাদিক অশোক বড়ুয়া প্রমুখ।