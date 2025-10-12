X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চাকসু নির্বাচনে সিসি ক্যামেরা সচলসহ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের দাবি শিবিরের

চবি প্রতিনিধি
১২ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৩০আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৩০
জারুলতলায় সংবাদ সম্মেলন করে প্যানেলটি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (চাকসু) নির্বাচনের দিন ক্যাম্পাসের অকেজো সিসিটিভি ক্যামেরা মেরামত ও পরিবর্তনসহ বেশকিছু দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে শাখা ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল। 

শনিবার (১১ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জারুলতলায় এ সংবাদ সম্মেলন করে প্যানেলটি। এ সময় সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে ১৯৪৭ থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের সব শহীদদের স্মরণ করে প্যানেলটি। 

সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী ইব্রাহীম হোসেন (রনি) বলেন, ‘চাকসু নির্বাচন খুবই কাছাকাছি এবং এর প্রক্রিয়ার সবকিছু ভালোভাবেই এগোচ্ছে। কমিশনের কিছু অস্পষ্টতা এবং কিছু বিষয়ে আমাদের অভিযোগ রয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘চাকসু নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন বলেছিল, নির্বাচনের সুন্দর ও কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের আসা-যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করবে এবং নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করবে। কিন্তু আমরা এখনও ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ লক্ষ করছি। আমরা প্রশাসনের কাছে জানতে চাই, কবে নাগাদ নিরাপত্তাবেষ্টনী করা হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘দ্বিতীয়ত, আমরা দেখেছি ডাকসুতে ছাত্রসংসদ নির্বাচনের পরপরই সিনেটে যে ছাত্রপ্রতিনিধিদের প্রেরণ করা হবে সেটির নির্বাচনি প্রক্রিয়া বা মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাকসু নির্বাচনের পাশাপাশি সিনেট সদস্য নির্বাচনও হচ্ছে। কিন্তু আমাদের চাকসুতে কেবল কেন্দ্র ও হল সংসদেই নির্বাচন করা যাচ্ছে, সিনেটে অংশগ্রহণের কোনও প্রক্রিয়া রাখা হয়নি। আমরা জানতে চাই, প্রশাসন সিনেট নির্বাচন নিয়ে কী ভাবছে।’

ইব্রাহীম হোসেন বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন আমাদের প্রার্থীদের কাছে পোলিং এজেন্টদের তথ্য চেয়েছিল, আমরা সেই তথ্য দিয়েছিলাম। নির্বাচনের মাত্র কয়েকদিন বাকি কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রশাসন আমাদেরকে জানায়নি কারা পোলিং এজেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। যার ফলে কারা পোলিং এজেন্ট হিসেবে থাকতে পারবে, আমরা সেটা জানতে পারিনি। আমরা চাইবো, প্রশাসন এটি দ্রুত প্রকাশ করবে। কেননা, যারা পোলিং এজেন্ট হবে তাদের প্রস্তুতির একটি বিষয় থাকে।’

তিনি বলেন, ‘আমাদের দাবি ছিল ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সিসিটিভির বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে আসা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, ক্যাম্পাসের মোট ক্যামেরার অধিকাংশই অকেজো। প্রশাসনের কাছে বলবো, অতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেগুলো মেরামত কিংবা পরিবর্তন করা হোক। সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে আমরা চাইবো, নির্বাচনে ভোটারদের জন্য যেন অমোছনীয় কালির ব্যবস্থা করা হয়।’

রনি বলেন, ‘আমাদের অন্যতম দাবি হলো, ভোটগ্রহণ থেকে শুরু করে ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সেবা সচল রাখতে হবে। অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য শাটলের শিডিউল বৃদ্ধিসহ বাস সার্ভিস চালু করতে হবে এবং অতিদ্রুত সময়ের মধ্যে যেন বাস রুটগুলো জানানো হয়। এটির মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থী ভাইবোনদের ভোগান্তি লাঘব হবে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়চাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
চাকসু নির্বাচন ঘিরে বহিরাগত প্রবেশে কঠোর চবি প্রশাসন
চাকসুতে জিতলে শিক্ষার্থীদের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করবে ‘অহিংস শিক্ষার্থী ঐক্য’
চাকসু নির্বাচন: ‘বৈচিত্র্যের ঐক্য’ প্যানেলের ৮ দফা ইশতেহার ঘোষণা
সর্বশেষ খবর
খুমেক হাসপাতালে ছবি তুলতে ও সাক্ষাৎকার নিতে লাগবে অনুমতি, সাংবাদিকদের আপত্তি
খুমেক হাসপাতালে ছবি তুলতে ও সাক্ষাৎকার নিতে লাগবে অনুমতি, সাংবাদিকদের আপত্তি
এএফওএমপির সভাপতি হলেন বাংলাদেশের ড. হাসিন অনুপমা
এএফওএমপির সভাপতি হলেন বাংলাদেশের ড. হাসিন অনুপমা
শুল্কমুক্ত সুবিধায় আনা সাবেক এমপিদের ৩০টি গাড়ি সরকারকে দিচ্ছে এনবিআর
শুল্কমুক্ত সুবিধায় আনা সাবেক এমপিদের ৩০টি গাড়ি সরকারকে দিচ্ছে এনবিআর
টিভিতে আজকের খেলা (১২ অক্টোবর, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (১২ অক্টোবর, ২০২৫)
সর্বাধিক পঠিত
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
বাগদান সেরেছেন ইশরাক
বাগদান সেরেছেন ইশরাক
বিমানের নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে বহিষ্কার ১১
বিমানের নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে বহিষ্কার ১১
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media