রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
জমি নিয়ে বিরোধে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই ঘণ্টা সংঘর্ষ, আহত ১৫

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩০আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩০
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই পক্ষের সংঘর্ষ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই ঘণ্টা ধরে দফায় দফায় সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ১৫ জন আহত হয়েছেন। রবিবার (১২ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে সরাইল উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের ধীতপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও গ্রামবাসী জানান, ধীতপুর ইউনিয়নের পরিষদের ৪নং ওয়ার্ডের মেম্বার ফরহাদ ও একই গোষ্ঠীর প্রবাসী সুমন মিয়ার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। এই বিরোধরে জেরে রবিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দুই পক্ষের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। এতে উভয়পক্ষের কমপক্ষে ১৫ জন আহত হন। সংঘর্ষে আহতদেরকে সরাইল ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

খবর পেয়ে সরাইল থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সরাইল থানার ওসি মোরশেদুল আলম চৌধুরী জানান, দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। এ বিরোধের জেরে রবিবার সকালে মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরবর্তী সংঘর্ষ এড়াতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সংঘর্ষঅপরাধ
রাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা করতে সর্বোচ্চ ১২-১৫ ঘণ্টা লাগবে: উপাচার্য
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
শাকিবের চোখে ‘মানবতার সৈনিক’ কাঞ্চন
৫৮ পাকিস্তানি সেনা হত্যার দাবি আফগানিস্তানের, সীমান্ত বন্ধ
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
১৫ কর্মকর্তাকে হেফাজতে নিয়েছে সেনা কর্তৃপক্ষ
তারেক রহমান জ্বরে আক্রান্ত
পাঁচ দল নিয়ে মাঠে গড়াবে এবারের বিপিএল!
