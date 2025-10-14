চাকসু নির্বাচনের দিন ১১ বার চলাচল করবে শাটল ট্রেন, থাকছে ৩০টি বাস

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে বুধবার (১৫ অক্টোবর)। ভোটের দিন শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ১১ বার করে চট্টগ্রাম নগর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করবে শাটল ট্রেন। এ ছাড়া চলাচল করবে ৩০টি বাস। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। তবে ভোটের দিন বহিরাগত কোনও গাড়ি ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবে না।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালে চট্টগ্রাম স্টেশন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে প্রথম ট্রেন ছেড়ে যাবে সকাল সাড়ে ৭টায়। এটি বিশ্ববিদ্যালয় পৌঁছাবে সকাল ৮টা ২৫ মিনিটে। একই স্টেশন থেকে ৮টায় একটি ট্রেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে ছেড়ে যাবে। ষোলশহর থেকে সকাল সাড়ে ৯টা, সোয়া ১০টা, বেলা সাড়ে ১১টা ও দুপুর পৌনে ১টায় ট্রেন ছাড়বে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম স্টেশন থেকে বেলা আড়াইটা, বিকাল সাড়ে ৩টা, বিকাল ৫টা, রাত সাড়ে ৮টা ও রাত সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে ট্রেন ছেড়ে যাবে।
এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চট্টগ্রাম স্টেশনের উদ্দেশে প্রথম ট্রেন ছেড়ে যাবে সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে। সেটি ৯টা ১০ মিনিটে ষোলশহরে পৌঁছাবে। এরপর সকাল ৯টা ৫ মিনিট, সকাল সাড়ে ১০টা, বেলা ১১টা ৫ মিনিট, দুপুর ১টা, বেলা ২টা, বিকাল ৩টা ৩৫ মিনিট, বিকাল ৪টা ৪০ মিনিট, সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিট, রাত ৯টা ৪৫ মিনিট ও রাত পৌনে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছেড়ে যাবে।
চাকসু নির্বাচন কমিশনের প্রধান মনির উদ্দিন বলেন, ‘ভোটারদের সুবিধার্থে যাতায়াতের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিশেষ ট্রেন ও বাস চলাচল করবে। নির্বাচনের দিন সকাল ৯টায় নিউমার্কেট থেকে পাঁচটি ভাড়া বাস এবং ষোলশহর শপিং কমপ্লেক্স থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পাঁচটি বাস ক্যাম্পাসের উদ্দেশে রওনা হবে। সকাল ১০টায় আরও পাঁচটি বাস বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে ছেড়ে যাবে। বিকাল ৩টা ও বিকাল ৪টায় ক্যাম্পাস থেকে পাঁচটি করে বাস ষোলশহরের উদ্দেশে ছাড়বে। সর্বশেষ বিকাল সাড়ে ৫টায় ক্যাম্পাস থেকে পাঁচটি বাস নিউমার্কেটের উদ্দেশে ছেড়ে যাবে।’
প্রক্টর অধ্যাপক ড. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নির্বাচনের দিন কোনও ধরনের গাড়ি ক্যাম্পাসে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে না। ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে দুটি চেকপোস্ট পর্যন্ত গাড়ি চলাচল করবে। চেকপোস্ট দুটি হলো-৩ নম্বর গোডাউন ও ভিসি বাংলোর সামনের এলাকা।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি সপ্তম ছাত্র সংসদ নির্বাচন। দীর্ঘ ৩৫ বছর পর চাকসু ও হল সংসদের নির্বাচন হচ্ছে। সোমবার ছিল প্রচারের শেষ দিন। বুধবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হবে।