লক্ষ্মীপুরের ৩ কলেজের কেউই পাস করেনি

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:২৬আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:২৬
লক্ষ্মীপুরের তোরাবগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজ

লক্ষ্মীপুরে এবার ৪৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৯ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় দিয়েছেন। এর মধ্যে ৪ হাজার ৭৭৪ জন শিক্ষার্থী (৪৮.৯৫%) কৃতকার্য হয়েছেন। এবার জেলায় ১৫৭ জন জিপিএ-৫ পেয়েছেন। এ ছাড়া জেলার তিনটি কলেজের ১৮ পরীক্ষার্থী কেউই পাস করতে পারেননি।

শতভাগ অকৃতকার্য প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- সদর উপজেলার পশ্চিম চন্দ্রগঞ্জ বাজার এলাকার ক্যামব্রিজ সিটি কলেজের ৪ জন, কমলনগর উপজেলার তোরাবগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৪ জন ও রামগতির সেবাগ্রাম ফজলুল রহমান স্কুল অ্যান্ড কলেজের ১২ জন। 

বিষয়টি জানতে সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জের ক্যামব্রিজ সিটি কলেজের শিক্ষক রানাকে একাধিকবার কল দিলেও তিনি রিসিভ করেননি। তার প্রতিষ্ঠানে মানবিক বিভাগ থেকে ৪ জন পরীক্ষা দিয়ে সবাই অকৃতকার্য হয়েছেন।

স্থানীয় এক ব্যক্তি জানান, প্রতিষ্ঠানটি নিষ্ক্রিয় ছিল। সেখান থেকে উঠে এবার ৪ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়।

তোরাবগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক বাহার হোসেন বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে মানবিক বিভাগে ৪ জন পরীক্ষা দিয়েছে। সবাই অকৃতকার্য হয়েছে। ঠিকমতো পড়ালেখা না করায় তারা কৃতকার্য হতে পারেনি। 

রামগতি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা দিদার হোসেন বলেন, সেবাগ্রাম ফজলুল করিম স্কুল অ্যান্ড কলেজের ১২ শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে। এরমধ্যে সবাই ফেল করেছে। তবে বিস্তারিত কিছু জানাননি তিনি।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আইসিটি সুরাইয়া আক্তার লাকি বলেন, লক্ষ্মীপুর জেলার ৩টি কলেজে এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় একজনও পাস করেনি। সে সব কলেজের প্রধানদের কাছ জানবো তাদের কেন এমন রেজাল্ট হয়েছে। আমরা এ বিষয়ে তদন্ত করবো।

এইচএসসি পরীক্ষাএইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট
