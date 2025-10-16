X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
চট্টগ্রামে পোশাক কারাখানার আগুন ৩ ঘণ্টায়ও নিয়ন্ত্রণে আসেনি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৭আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৭
এখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন

তিন ঘণ্টায়ও নিয়ন্ত্রণে আসেনি চট্টগ্রাম নগরীর সিইপিজেড ( চট্টগ্রাম রফতানি প্রক্রিয়াকরণ) এলাকায় পোশাক কারখানায় লাগা আগুন। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুর ২টা ১০ মিনিটে সিইপিজেডের ১ নম্বর সেক্টরের ৫ নম্বর সড়কের ‘অ্যাডামস ক্যাপ অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড’ নামের ওই কারখানায় এ আগুন লাগে।

আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনীর সদস্যরা।

আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ১৭ ইউনিট। এখনও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। চট্টগ্রাম বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক জসিম উদ্দিন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ‘বৃহস্পতিবার দুপুর ২টা ১০ মিনিটে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ১৬টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। এখনও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। আগুন লাগা প্রতিষ্ঠানটিতে তোয়ালেসহ হাসপাতালে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয়। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে বিস্তারিত পরে জানানো হবে। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনও হতাহত হয়নি। বিকাল ৫টা পর্যন্ত আগুন প্রায় ৭০ ভাগ নিয়ন্ত্রণে এসেছে।’

ফায়ার সার্ভিসের বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সূত্র জানিয়েছে, আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের বন্দর, আগ্রাবাদ, ইপিজেড, কালুরঘাট ও চন্দনপুরা স্টেশনের ১৭টি ইউনিট।

সিএমপির ইপিজেড থানার ওসি মোহাম্মদ জামির হোসেন জিয়া বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘অ্যাডামস ক্যাপ অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড নামের ওই কারখানার ৬ ও ৭ তলায় আগুন লেগেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে চিকিৎসা সরঞ্জামও তৈরি করা হয়। মূলত জিনিসপত্র রাখার গুদাম থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে কারখানাটির সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। ওইখানে লোকজন ছিল না বলে জেনেছি। যারা নিচের তলায় ছিলেন তারা বেরিয়ে এসেছেন। কেউ কেউ হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে সামান্য আহত হয়েছেন। তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘বর্তমানে ফায়ার সার্ভিসের ১৭টি ইউনিট একসঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন। কীভাবে আগুন লেগেছে তা জানা যায়নি। হয়তো আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তারা জানতে পারবেন।’

অগ্নিকাণ্ডফায়ার সার্ভিস
