শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
ভাষা সৈনিক আহসান উল্লাহ আর নেই

মীরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২৫আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২৫
ভাষা সৈনিক আহসান উল্লাহ চৌধুরী

ভাষা সৈনিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও শ্রমিকনেতা কমরেড আহসান উল্লাহ চৌধুরী (৯০) ইন্তেকাল করেছেন। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাতে তিনি চট্টগ্রামের বাসায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তিনি দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় চিকিৎসাধীন ছিলেন।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) জোহরের নামাজের পর উপজেলার জনার্দনপুর গ্রামে মরহুমের নিজ বাড়িতে গার্ড অব অনার প্রদান করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আল উদ্দিন কাদের। এ সময় জোরারগঞ্জ থানা পুলিশের একটি চৌকস দল উপস্থিত ছিল।

এর আগে সকালে চট্টগ্রাম শহরের মিমি সুপার মার্কেটের পাশে আফমী প্লাজার পেছনে আবাসিক এলাকায় প্রথম জানাজা ও দুপুরে গ্রামের বাড়িতে দ্বিতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে মরহুমের দাফন সম্পন্ন হয়।

জানা গেছে, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সামাজিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি ১ ছেলে ও ২ মেয়ে সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার ছেলে সাবেক ছাত্র নেতা ও বর্তমানে ফ্রান্স প্রবাসী এ এস এম রহমত উল্লাহ, মেয়ে উন্নয়ন সংস্থা ইপসা-র ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার ড. শামসুন্নাহার চৌধুরী লোপা ও ছোট মেয়ে লুৎফুন নাহার চৌধুরী গৃহিণী।

মুক্তিযোদ্ধা
‘অন্তর্বর্তী সরকার জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে পারবে না’
ইংলিশ ব্রেকফাস্ট-এর ইতিহাস ও উপকরণ
প্রথমবারের মতো দেখা গেল রহস্যময় ‘ডার্ক ম্যাটার’, মহাবিশ্ব বোঝার পথে নতুন অধ্যায়
বিচারকরা মানবাধিকারের রক্ষক ও কর্মী: বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
উত্তরায় বিএনপির একটি ব্যতিক্রমী মিছিল
জুলাই সনদ বাতিলের দাবিতে সংসদ ভবন এলাকায় বিক্ষোভ
হাতিরঝিল লেক থেকে প্রকৌশলীর মরদেহ উদ্ধার
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
