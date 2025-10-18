‘অন্তর্বর্তী সরকার জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে পারবে না’

লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বলেছেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার যে কয়দিন ক্ষমতায় আছে- জুলাই সনদে যে বক্তব্য ও কথাগুলো আছে, এগুলো তাদের পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব না। আগামী দিনে যে সরকার আসবে, যারাই নির্বাচিত হবে, তাদেরকে এটা বাস্তবায়ন করতে হবে।’
শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকালে চাঁদপুরের মতলব উত্তরের নন্দলালপুর সামাদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এলডিপির কর্মী সমাবেশ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি এ কথা বলেন।
অলি আহমদ বলেন, ‘যার জন্য আমরা দ্বারে দ্বারে যাচ্ছি, ভালো মানুষকে যেন সংসদে পাঠায়। যারা মানুষে দুঃখ দুর্দশা বুঝবে। মানুষের কষ্ট লাগব হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে। মানুষ ন্যায় বিচার পাবে। তাহলেই আমাদের এই সংস্কারগুলো কাজে আসবে।’
এ সময় বক্তব্য রাখেন এলডিপির মহাসচিব ড. রেদোয়ান আহমেদ, যুগ্ম মহাসচিব বিল্লাল হোসেন মিয়াজী, মতলবে এলডিপির সভাপতি আলাউদ্দিন প্রধান।