X
শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডুপ্লেক্স বাড়িতে ঢুকে ৭৩ ভরি স্বর্ণ লুট

ফেনী প্রতিনিধি
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:১৩আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:১৩
ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী

ফেনীর দাগনভূঞায় এক বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) ভোরে উপজেলার জয়লস্কর ইউনিয়নের সিলোনিয়া বাজারসংলগ্ন চাঁনপুর গ্রামের আজিজ উল্লাহ মাস্টার বাড়িতে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা জানান, রাতের কোনও একসময় ডাকাতরা আজিজ উল্লাহর ছোট ছেলে কামাল উদ্দিন বাবুলের ডুপ্লেক্স বাড়ির বারান্দার লোহার গ্রিল ও কলাপসিবল গেট কেটে ভেতরে ঢোকে। পরে পরিবারের সদস্যদের জিম্মি করে তারা ৭৩ ভরি স্বর্ণালঙ্কার, ৩ হাজার ইউরো, নগদ ৪ লাখ টাকা, মোবাইল ফোনসহ মূল্যবান মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। লুট করা মালামালের আনুমানিক মূল্য প্রায় দুই কোটি টাকা।

এ সময় বাবুল মিয়াকে বেঁধে মারধর করে ডাকাতরা। সকালে স্থানীয়রা বিষয়টি টের পেয়ে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে দাগনভূঞা থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

এলাকাবাসীর দাবি, স্থানীয় ও আশপাশের কিছু চিহ্নিত সন্ত্রাসী চক্র এই ডাকাতির সঙ্গে জড়িত। তাদের বিরুদ্ধে মাদক, ছিনতাই ও চাঁদাবাজিসহ নানা অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

দাগনভূঞা থানার ওসি মোহাম্মদ ওয়াহেদ পারভেজ বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ডাকাতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে অভিযান চলছে। মামলার প্রস্তুতিও চলছে।

/এফআর/
বিষয়:
অপরাধডাকাতি
সম্পর্কিত
খুলনা কারাগারে সংঘর্ষ
টুঙ্গিপাড়ায় ঘরে ঘরে থাকা দেশীয় অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ
স্বর্ণালঙ্কার লুট করতে মা-মেয়েকে হত্যা করে তাদেরই আত্মীয়
সর্বশেষ খবর
দেশকে অস্থিতিশীল করতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শত্রুরা তৎপর: মির্জা ফখরুল
দেশকে অস্থিতিশীল করতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শত্রুরা তৎপর: মির্জা ফখরুল
পলাতক ফ্যাসিস্টরা জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ব্যাহত করতে ভাঙচুর চালিয়েছে: সালাহ উদ্দিন
পলাতক ফ্যাসিস্টরা জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ব্যাহত করতে ভাঙচুর চালিয়েছে: সালাহ উদ্দিন
জুলাই যোদ্ধাদের স্বৈরাচারের দোসর বলাটা গুরুতর অসৌজন্যতা: জামায়াতের আমির
জুলাই যোদ্ধাদের স্বৈরাচারের দোসর বলাটা গুরুতর অসৌজন্যতা: জামায়াতের আমির
দায়মুক্তির জুলাই সনদ
দায়মুক্তির জুলাই সনদ
সর্বাধিক পঠিত
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
৯ শীর্ষ জেনারেলকে বরখাস্ত করলো চীন
উত্তরায় বিএনপির একটি ব্যতিক্রমী মিছিল
উত্তরায় বিএনপির একটি ব্যতিক্রমী মিছিল
হাতিরঝিল লেক থেকে প্রকৌশলীর মরদেহ উদ্ধার
হাতিরঝিল লেক থেকে প্রকৌশলীর মরদেহ উদ্ধার
বেশি লাভের আশায় আগাম আলু চাষে ব্যস্ত কৃষক
বেশি লাভের আশায় আগাম আলু চাষে ব্যস্ত কৃষক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media