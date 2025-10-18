ডুপ্লেক্স বাড়িতে ঢুকে ৭৩ ভরি স্বর্ণ লুট

ফেনীর দাগনভূঞায় এক বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) ভোরে উপজেলার জয়লস্কর ইউনিয়নের সিলোনিয়া বাজারসংলগ্ন চাঁনপুর গ্রামের আজিজ উল্লাহ মাস্টার বাড়িতে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে।
ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা জানান, রাতের কোনও একসময় ডাকাতরা আজিজ উল্লাহর ছোট ছেলে কামাল উদ্দিন বাবুলের ডুপ্লেক্স বাড়ির বারান্দার লোহার গ্রিল ও কলাপসিবল গেট কেটে ভেতরে ঢোকে। পরে পরিবারের সদস্যদের জিম্মি করে তারা ৭৩ ভরি স্বর্ণালঙ্কার, ৩ হাজার ইউরো, নগদ ৪ লাখ টাকা, মোবাইল ফোনসহ মূল্যবান মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। লুট করা মালামালের আনুমানিক মূল্য প্রায় দুই কোটি টাকা।
এ সময় বাবুল মিয়াকে বেঁধে মারধর করে ডাকাতরা। সকালে স্থানীয়রা বিষয়টি টের পেয়ে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে দাগনভূঞা থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।
এলাকাবাসীর দাবি, স্থানীয় ও আশপাশের কিছু চিহ্নিত সন্ত্রাসী চক্র এই ডাকাতির সঙ্গে জড়িত। তাদের বিরুদ্ধে মাদক, ছিনতাই ও চাঁদাবাজিসহ নানা অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।
দাগনভূঞা থানার ওসি মোহাম্মদ ওয়াহেদ পারভেজ বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ডাকাতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে অভিযান চলছে। মামলার প্রস্তুতিও চলছে।