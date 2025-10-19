বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের পর চট্টগ্রাম বন্দরে পরিবহন ধর্মঘট স্থগিত

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের (সিপিএ) বর্ধিত গেট পাস ফি প্রত্যাহারের আশ্বাসে বন্দরে পরিবহন মালিক-শ্রমিকরা তাদের পরিবহন ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছেন। রবিবার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন তারা। এর মধ্য দিয়ে বন্দরের কার্যক্রমে প্রায় দুই দিনের অচল অবস্থার অবসান হলো।
দুপুরে চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের বৈঠকের পর কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া হয়। বৈঠকে বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের এ সিদ্ধান্তের কথা জানান বন্দর সচিব ওমর ফারুক। বিকাল ৩টা থেকে কনটেইনারবাহী যানবাহন বন্দরে প্রবেশ করতে শুরু করে।
বাংলাদেশ পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব চৌধুরী জাফর আহমেদ বলেন, ‘চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বর্ধিত ফি প্রত্যাহার করতে এবং গেট পাসের জন্য আগের হারেই চার্জ অব্যাহত রাখতে সম্মত হয়েছে। আমাদের দাবি পূরণ হওয়ায়, ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছি। বিকাল থেকে কনটেইনারবাহী যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে।’
বন্দর সচিব ওমর ফারুক বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরে ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, লরি, ট্রেইলর গত শনিবার থেকে বন্ধ। ফলে আমদানি পণ্য ডেলিভারি বন্ধ ছিল। বিষয়টির সঙ্গে দেশের আমদানি-রফতানি জড়িত। তাই বন্দর চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে শ্রমিক ও মালিকদের সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হয়েছে। সরকারি অনুমোদনক্রমে জারি করা এ গেজেট বন্দর প্রশাসন তাৎক্ষণিক কোনোরকম কারেকশন কিংবা বন্ধ করতে পারে না। তারপরও পরিবহন শ্রমিকদের বিষয়টা বিবেচনা করে যানবাহনের ক্ষেত্রে বর্ধিত গেট পাস ফি পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে।
ওমর ফারুক আরও বলেন, বৈঠকে উপস্থিত শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধিরা আশ্বস্ত করেছেন, তারা দ্রুত কাজে ফিরে যাবেন। বাইরে প্রায় ছয় হাজার ট্রাক-কাভার্ডভ্যান অপেক্ষা করছে, তারা সব কাজে ফিরবে।
বিভাগীয় পণ্য পরিবহন ফেডারেশনের বন্দর বিষয়ক সম্পাদক শামসুজ্জামান সুমন বলেন, বন্দর চেয়ারম্যান আমাদের সঙ্গে বৈঠকে পণ্যবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে নতুন ট্যারিফ শিডিউলের বর্ধিত ফি স্থগিত করা হয়েছে। বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, আপাতত ট্রাক, কাভার্ডভ্যান বন্দরে প্রবেশের ক্ষেত্রে আমাদের ২৩০ টাকা দিতে হবে না। আগের মতো ৫৭ টাকা ৫০ পয়সা ফিতে পাস নিতে পারবো আমরা। যদি আমরা ৫৭ টাকা ৫০ পয়সায় পণ্যবাহী গাড়ির পাস পাই তাহলে আমাদের গাড়ি বন্দরের পণ্য পরিবহন করবে। প্রতিদিন আমাদের ৮-৯ হাজার গাড়ি বন্দরে পণ্যবাহী ট্রাক-কাভার্ডভ্যান চলাচল করে।
জানা গেছে, চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৮ হাজার যানবাহন (প্রাইমমুভার, ট্রাক, কাভার্ডভ্যান) চলাচল করে। নতুন ট্যারিফ অনুযায়ী ৫৬টি বন্দর সেবার গড়ে ৪১ শতাংশ ফি বেড়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ১৫ অক্টোবর (বুধবার) থেকে নতুন শুল্ক কাঠামো কার্যকর করেছে, যার আওতায় যানবাহনের প্রবেশ ফি ৫৭ দশমিক ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৩০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই অতিরিক্ত খরচ আমদানিকারক নাকি ডিপো মালিককে বহন করবে সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় যানবাহন মালিকরা প্রতিবাদে নামেন।