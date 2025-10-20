X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
মীরসরাইয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে ২ জনের মৃত্যু

মীরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
২০ অক্টোবর ২০২৫, ০০:১০আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ০০:১০
মীরসরাইয়ে পৃথক দুই স্থানে ট্রেনে কাটা পড়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকালে ও সন্ধ্যায় ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইনের জোরারগঞ্জ ও বারইয়ারহাট এলাকায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) আশরাফ সিদ্দিকী এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেলা ২টার দিকে উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাপাহাড় এলাকায় চট্টগ্রামুখী রেললাইনের ডাউন লেনে খাতিজা বেগম (৫৫) নামে এক নারী ট্রেনে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। খাতিজা সোনাপাহাড় এলাকার একটি দরগা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে চট্টগ্রামগামী আন্তঃনগর সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়। তিনি উপজেলার ৮ নম্বর দুর্গাপুর ইউনিয়নের রায়পুর গ্রামের মোহাম্মদ হানিফের স্ত্রী।

অপরদিকে, সন্ধ্যা ৭টার দিকে বারইয়ারহাট কলেজ গেট এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় আনুমানিক ২৫ বছর বয়সী এক যুবক নিহত হন। দুর্ঘটনায় তার দেহের বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। ঘটনার পর রেলওয়ে পুলিশ দুই লাশ উদ্ধার করে।

এসআই আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, ‘খাতিজার লাশ আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে অজ্ঞাত যুবকের পরিচয় পাওয়া যায়নি। পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।’

মৃত্যু
