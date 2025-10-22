হাটহাজারীতে স্কুলছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে মুহাম্মদ তানভীর নামে এক স্কুলছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পূর্ববিরোধের জেরে মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) বিকালে উপজেলার পুরোনো পৌরসভা কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত মুহাম্মদ তানভীর (১৪) পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের মুন্সিপাড়ার প্রবাসী আবদুল বারেকের ছেলে। সে স্থানীয় আলিপুর রহমানিয়া স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তবে কী কারণে এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল, তা নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গত ১৫ অক্টোবর স্থানীয় বাজারে স্কুলছাত্রদের দুটি পক্ষের মধ্যে মারামারি হয়েছিল। তানভীরসহ কয়েকজন সেদিন মারামারি থামাতে যায়। এ সময় একটি পক্ষের সঙ্গে তানভীরের তর্কাতর্কি হয়। এর জেরে মঙ্গলবার দুপুরে স্কুলের টিফিনের ছুটিতে তানভীর স্কুল থেকে বের হলে ১০ থেকে ১২ জন তাকে মারধর করে। এরপর স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিলে সন্ধ্যায় মৃত্যু হয়।
আলিপুর রহমানিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ সাইফুর রহমান বলেন, কিছুদিন আগে স্কুলে কয়েকজন শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মেটানোর চেষ্টা করেছিল তানভীর। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে একপক্ষ তানভীরের ওপর হামলা করেছে। এতে গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যু হয়েছে।
হাটহাজারীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) তারেক আজিজ বলেন, স্কুলছাত্রদের দুই পক্ষের মারামারির ঘটনা থেকে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। ঘটনা তদন্ত করে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।