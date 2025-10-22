X
বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

হাটহাজারীতে স্কুলছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২২ অক্টোবর ২০২৫, ০২:১০আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ০২:১০
মুহাম্মদ তানভীর (ফাইল ছবি)

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে মুহাম্মদ তানভীর নামে এক স্কুলছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পূর্ববিরোধের জেরে মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) বিকালে উপজেলার পুরোনো পৌরসভা কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মুহাম্মদ তানভীর (১৪) পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের মুন্সিপাড়ার প্রবাসী আবদুল বারেকের ছেলে। সে স্থানীয় আলিপুর রহমানিয়া স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তবে কী কারণে এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল, তা নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গত ১৫ অক্টোবর স্থানীয় বাজারে স্কুলছাত্রদের দুটি পক্ষের মধ্যে মারামারি হয়েছিল। তানভীরসহ কয়েকজন সেদিন মারামারি থামাতে যায়। এ সময় একটি পক্ষের সঙ্গে তানভীরের তর্কাতর্কি হয়। এর জেরে মঙ্গলবার দুপুরে স্কুলের টিফিনের ছুটিতে তানভীর স্কুল থেকে বের হলে ১০ থেকে ১২ জন তাকে মারধর করে। এরপর স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিলে সন্ধ্যায় মৃত্যু হয়।

আলিপুর রহমানিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ সাইফুর রহমান বলেন, কিছুদিন আগে স্কুলে কয়েকজন শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মেটানোর চেষ্টা করেছিল তানভীর। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে একপক্ষ তানভীরের ওপর হামলা করেছে। এতে গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

হাটহাজারীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) তারেক আজিজ বলেন, স্কুলছাত্রদের দুই পক্ষের মারামারির ঘটনা থেকে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। ঘটনা তদন্ত করে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

/এএম/এম/
বিষয়:
পিটিয়ে হত্যাশিক্ষার্থী
সম্পর্কিত
শোবার ঘর থেকে স্কুলছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
এইচএসসিতে ফল ‘বিপর্যয়’, ঘাটতি কোথায়?
নরসিংদীতে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
সর্বশেষ খবর
জরুরি কিছু ওষুধের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা
শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় আগুনজরুরি কিছু ওষুধের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা
সুপার ওভারে রিশাদকে না দেখে অবাক আকিল, সৌম্য জানালেন ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত
সুপার ওভারে রিশাদকে না দেখে অবাক আকিল, সৌম্য জানালেন ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত
আনসার-ভিডিপির সঙ্গে গ্রামীণ কল্যাণের স্বাস্থ্যসেবা সমঝোতা চুক্তি সই
আনসার-ভিডিপির সঙ্গে গ্রামীণ কল্যাণের স্বাস্থ্যসেবা সমঝোতা চুক্তি সই
বিষাক্ত বাতাসে শিশু মৃত্যুর নীরব মহামারিতে ভুগছে বাংলাদেশ
বিষাক্ত বাতাসে শিশু মৃত্যুর নীরব মহামারিতে ভুগছে বাংলাদেশ
সর্বাধিক পঠিত
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
মুনাফা তুলছেন বিনিয়োগকারীরা, থামলো স্বর্ণের ঊর্ধ্বগতি
মুনাফা তুলছেন বিনিয়োগকারীরা, থামলো স্বর্ণের ঊর্ধ্বগতি
ত্রিভুজ প্রেমের বলি জবি ছাত্র জোবায়েদ: পুলিশ
ত্রিভুজ প্রেমের বলি জবি ছাত্র জোবায়েদ: পুলিশ
ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শনিবার ক্লাস করানোর আহ্বান
ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শনিবার ক্লাস করানোর আহ্বান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media