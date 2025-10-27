X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

টেকনাফে পাচারকারীদের হাতে জিম্মি ২২ নারী-পুরুষ উদ্ধার

টেকনাফ প্রতিনিধি
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ২০:০৯আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ২১:১১
উদ্ধার নারী-পুরুষ ও শিশু

কক্সবাজারের টেকনাফের গহিন পাহাড়ে অভিযান চালিয়ে অপহরণের শিকার ২২ ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করেছে র‍্যাব-১৫। উদ্ধারকৃতদের মধ্যে একজন বাংলাদেশি ও ২১ জন রোহিঙ্গা নাগরিক রয়েছেন। এর মধ্যে ১০ জন পুরুষ, ৪ নারী ও ৭ শিশু।

রবিবার (২৬ অক্টোবর) ভোরে টেকনাফ সদর ইউনিয়নের হাতিয়ারঘোনা এলাকার করাচিপাড়া গহিন পাহাড়ে এ অভিযান চালানো হয়। র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীরা পালিয়ে যায়, ফলে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

র‍্যাব-১৫ সহকারী পরিচালক (ল অ্যান্ড মিডিয়া) সহকারী পুলিশ সুপার আ. ম. ফারুক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাবের একটি দল পাহাড়ে অভিযান চালায়। সেখানে মানবপাচারকারীদের আস্তানা থেকে নারী-পুরুষ-শিশুসহ ২২ জনকে উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার হওয়া ভুক্তভোগী মোবারক হোসেন (১৭) জানান, কক্সবাজার শহরের কলাতলী এলাকা থেকে পাচারকারীরা তাকে অপহরণ করে পাহাড়ে নিয়ে যায় এবং পরিবারের কাছে পাঁচ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। মুক্তিপণ না দিলে মালয়েশিয়ায় পাচারের হুমকিও দেওয়া হয়।

র‍্যাব জানায়, গোয়েন্দা তথ্য ও ভুক্তভোগীদের বর্ণনার ভিত্তিতে পাচারকারীদের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। তারা হলেন—খলিল (৪৫), তার ছেলে রাশেদুল ইসলাম (২০), স্ত্রী জাহানারা (৪১), আব্দুল্লাহ মেম্বার (৩৫), আব্দুল (২৬), আব্দুর রশিদ (২৮), শহিদুল্লাহ (২২), ওসমান গণি (২৬) ও ইয়াকুব (৩৫)।

উদ্ধার করা ব্যক্তিদের আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ধারায় টেকনাফ মডেল থানায় মামলা হয়েছে।

/এফআর/এমওএফ/
বিষয়:
মানবপাচারঅপরাধঅপহরণ
সম্পর্কিত
নার্সের ধর্ষণ মামলায় চিকিৎসক কারাগারে
ছাড়া হয়েছে ড্যাফোডিলের ১১ শিক্ষার্থীকে, মেরে ‘আধমরা’ করার অভিযোগ
ছাত্রদল নেতার নেতৃত্বে বিধবার বাড়িতে হামলা চালিয়ে লুটের অভিযোগ
সর্বশেষ খবর
'থাইল্যান্ডে এই টার্ফে আমরা দশবার খেললে নয়বারই হারবো'
'থাইল্যান্ডে এই টার্ফে আমরা দশবার খেললে নয়বারই হারবো'
এইডসের ‘রেডজোন’ সিরাজগঞ্জ, আক্রান্ত ২৫৫ জন, আছে শিক্ষার্থীও
এইডসের ‘রেডজোন’ সিরাজগঞ্জ, আক্রান্ত ২৫৫ জন, আছে শিক্ষার্থীও
স্কুলশিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক নেতাদের পেছনে ঘুরছে, এক প্রতিষ্ঠানের কড়া নোটিশ
স্কুলশিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক নেতাদের পেছনে ঘুরছে, এক প্রতিষ্ঠানের কড়া নোটিশ
তথ্য অধিদফতরের ৪৫ পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল
তথ্য অধিদফতরের ৪৫ পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল
সর্বাধিক পঠিত
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
মাইক ভাড়া করে গালাগালি করার পর রাব্বিকে ২ লাখ টাকা দিলো ব্যাংক
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
আজ আমি দরজা লাগাতে চাইনি: নিহত কালামের স্ত্রী পিয়া
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media