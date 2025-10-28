X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘বিএনপির ক্ষমতায় এলে কর্মসংস্থান পাবে লাখো তরুণ’ 

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৪০আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৪০
মঙ্গলবার বিকালে টেকনাফ পৌরসভার বাসস্ট্যান্ডে যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশ

কক্সবাজার জেলা বিএনপির অর্থ সম্পাদক মো. আব্দুল্লাহ বলেছেন, ‘আগামীতে বিএনপি ক্ষমতায় আসলে আমাদের নেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তের সব বৈধ ব্যবসার পথ খুলে যাবে। কর্মসংস্থান পাবে লাখো তরুণ। এজন্য কক্সবাজার-৪ (উখিয়া-টেকনাফ) আসনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।’ 

মঙ্গলবার বিকালে টেকনাফ পৌরসভার বাসস্ট্যান্ডে যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। এর আগে উপজেলা থেকে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে হাজারো নেতাকর্মী সমাবেশে যোগ দেন।

প্রধান বক্তা আব্দুল্লাহ বলেন, ‘তারেক রহমানের ডাকে বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা সীমান্তের মানুষ জেগেছি। তবে বিভিন্ন অজুহাতে একটি গোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করছে। সেটি সাধারণ জনগণ হতে দেবে না। দেশের মানুষ তরুণ নেতৃত্ব চায়। বিএনপি ক্ষমতায় এলে টেকনাফ সীমান্ত বাণিজ্যে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা স্থলবন্দরসহ সব বৈধ ব্যবসার পথ খুলে দেওয়া হবে। সেখানে লাখো তরুণ কর্মসংস্থান পাবে।’

/এএম/
বিষয়:
বিএনপিসমাবেশ
সম্পর্কিত
‘গণভোট নির্বাচনের দিনেই হবে, এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নাই’
বিএনপিতে যোগ দিলেন জাতীয় পার্টির শতাধিক নেতাকর্মী
সব পদ থেকে বহিষ্কার করা নেতাকে দলে ফেরালো বিএনপি
সর্বশেষ খবর
রাজধানীতে নকল পিস্তলসহ ৯ ডাকাত গ্রেফতার
রাজধানীতে নকল পিস্তলসহ ৯ ডাকাত গ্রেফতার
চীনে বড় হচ্ছে বাংলাদেশি টেনিস কোচের বাজার
চীনে বড় হচ্ছে বাংলাদেশি টেনিস কোচের বাজার
‘গণভোট নির্বাচনের দিনেই হবে, এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নাই’
‘গণভোট নির্বাচনের দিনেই হবে, এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নাই’
আন্দোলনে গুলি চালানো সাবেক ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার
আন্দোলনে গুলি চালানো সাবেক ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
এক্সপ্রেসওয়েতে যানজট: হেঁটেই রওনা হন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার
এক্সপ্রেসওয়েতে যানজট: হেঁটেই রওনা হন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার
বিপুলসংখ্যক জামিন দেওয়ায় ব্যাখ্যা চাইলেন প্রধান বিচারপতি
বিপুলসংখ্যক জামিন দেওয়ায় ব্যাখ্যা চাইলেন প্রধান বিচারপতি
বেসরকারি কলেজে সিনিয়র প্রভাষক পদ বিলুপ্ত
জনবল কাঠামো ও এমিপিও নীতিমালা সংশোধনবেসরকারি কলেজে সিনিয়র প্রভাষক পদ বিলুপ্ত
জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে গালাগালি করা তরুণী গ্রেফতার
জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে গালাগালি করা তরুণী গ্রেফতার
বুধবার থেকে টানা ৪৮ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
বুধবার থেকে টানা ৪৮ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media