‘বিএনপির ক্ষমতায় এলে কর্মসংস্থান পাবে লাখো তরুণ’ 

কক্সবাজার জেলা বিএনপির অর্থ সম্পাদক মো. আব্দুল্লাহ বলেছেন, ‘আগামীতে বিএনপি ক্ষমতায় আসলে আমাদের নেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তের সব বৈধ ব্যবসার পথ খুলে যাবে। কর্মসংস্থান পাবে লাখো তরুণ। এজন্য কক্সবাজার-৪ (উখিয়া-টেকনাফ) আসনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।’
মঙ্গলবার বিকালে টেকনাফ পৌরসভার বাসস্ট্যান্ডে যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। এর আগে উপজেলা থেকে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে হাজারো নেতাকর্মী সমাবেশে যোগ দেন।
প্রধান বক্তা আব্দুল্লাহ বলেন, ‘তারেক রহমানের ডাকে বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা সীমান্তের মানুষ জেগেছি। তবে বিভিন্ন অজুহাতে একটি গোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করছে। সেটি সাধারণ জনগণ হতে দেবে না। দেশের মানুষ তরুণ নেতৃত্ব চায়। বিএনপি ক্ষমতায় এলে টেকনাফ সীমান্ত বাণিজ্যে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা স্থলবন্দরসহ সব বৈধ ব্যবসার পথ খুলে দেওয়া হবে। সেখানে লাখো তরুণ কর্মসংস্থান পাবে।’