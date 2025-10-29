X
বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
১৩ কার্তিক ১৪৩২
কুমিল্লায় একদিনে ৩ জনের লাশ উদ্ধার

কুমিল্লা প্রতিনিধি
২৯ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২৯আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২৯
তিন জনের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়

কুমিল্লায় তিন জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকালে লালমাইয়ে যুবকের, দুপুরে আদর্শ সদরে মাদ্রাসাছাত্রের এবং বিকালে লাকসাম থেকে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়। 

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে আদর্শ সদর উপজেলার দুতিয়ার দিঘিরপাড় থেকে সামিউল বাসির (১১) নামে এক মাদ্রাসাছাত্রের লাশ উদ্ধার করা হয়। সে সদর দক্ষিণ উপজেলার আবু ইউসুফের ছেলে এবং দিঘিরপাড় এলাকার গাউছিয়া হাফেজিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানায় লেখাপড়া করতো।

সামিউলের স্বজনরা জানান, ২৭ অক্টোবর দুপুরের পর থেকে তারা সামিউলের খোঁজ পাচ্ছিলেন না। এ নিয়ে আত্মীয়-স্বজনসহ সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান পাননি। 

কুমিল্লার কোতোয়ালি মডেল থানাধীন ছত্রখিল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. মমিরুল হক বলেন, ‌‘বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে খবর পেয়ে সামিউলের লাশ উদ্ধার করা হয়। তবে কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেদন এলে জানা যাবে কীভাবে মৃত্যু হয়েছে।’ 

এদিকে, লাকসাম পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের গাজীমুড়া উত্তরপাড়ায় নিখোঁজের তিন দিন পর সাব্বির হোসেন (২২) নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকালে গাজীমুড়া বড় মসজিদের পাশের একটি পরিত্যক্ত আইসক্রিম কারখানার ভেতর থেকে দুর্গন্ধ আসছিল। আশপাশের লোকজন গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে কারখানার ভেতরে সাব্বিরের লাশ দেখে পুলিশকে খবর দেন। নিহত সাব্বির ওই এলাকার সৈয়দ আহমেদের ছেলে।

সাব্বিরের লাশ উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন লাকসাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজনীন সুলতানা। তিনি বলেন, ‘লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে জানা যাবে কীভাবে মৃত্যু হয়েছে।’

অপরদিকে, সকাল ১০টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের লালমাই উপজেলার পেরুল উত্তর ইউনিয়নের হরিশ্চর এলাকা থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের (৩০) লাশ উদ্ধার করেছে রেলওয়ে পুলিশ। 

লাকসাম রেলওয়ে থানার ওসি মো. জসিম উদ্দিন বলেন, ‘ধারণা করা হচ্ছে, ভোররাতের পর কোনও একসময় চট্টগ্রামগামী ট্রেনের ধাক্কায় ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। শরীর ও মাথায় গুরুতর জখমের চিহ্ন আছে। লাশ উদ্ধারের পর সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। নিহতের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।’

/এএম/
বিষয়:
মৃত্যুলাশ উদ্ধারলাকসাম
