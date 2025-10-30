X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নিষেধাজ্ঞার সময় ইলিশ ধরে মজুত, পচে গেছে সাড়ে ৩০০ কেজি

চাঁদপুর প্রতিনিধি
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০০:০১আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০০:০৪
সাড়ে ৩০০ কেজি পচা ইলিশ জব্দ করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর

চাঁদপুর বড়স্টেশন পাইকারি মাছ বাজারের পাশে ভোলার মনপুরা থেকে আসা একটি ট্রলার থেকে সাড়ে ৩০০ কেজি পচা ইলিশ জব্দ করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর। বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ৪ থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞার সময় এসব ইলিশ ধরে মজুত করা হয়েছিল। আজ বাজারে আনায় ওই ব্যবসায়ীকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর চাঁদপুর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল ইমরান। তিনি বলেন, ‌‘একাধিক ট্রলারে অভিযান চালানো হয়। এর মধ্যে একটি ট্রলার থেকে সাড়ে ৩০০ কেজি পচা ইলিশ জব্দ করা হয়। পরবর্তীতে মাটিচাপা দিয়ে ধ্বংস করা হয়। নিষেধাজ্ঞার সময় ইলিশ ধরে মজুত করায় ওই ট্রলারের মালিক হেলাল খানকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। তার পক্ষে জরিমানার অর্থ পরিশোধ করেন মাছ ব্যবসায়ী মোস্তফা কামাল। এ ছাড়া প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে মৌখিকভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।’ 

এর আগে গত মঙ্গলবার একই এলাকায় পৃথক অভিযানে বিপুল পরিমাণ পচা ইলিশ জব্দ করেছিল জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর। সেখানেও এক ব্যবসায়ীকে ছয় হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। 

অভিযানে মৎস্য কর্মকর্তা ফারহানা আক্তার রুমা, চাঁদপুর মৎস্য বনিক সমিতির নেতৃবৃন্দসহ সেনাবাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর সূত্রে জানা যায়, মা ইলিশ রক্ষায় ২২ দিনের অভিযানের সময় চুরি করে ধরে এসব মাছ বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করা হয়। অভিযান শেষে এসব মাছ বাজারে আনা হয়। 

/এএম/
বিষয়:
জরিমানাইলিশ মাছইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞাভোক্তা অধিকার
সম্পর্কিত
পচা ইলিশে সয়লাব বাজার
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
রাতেই কাটছে নিষেধাজ্ঞা, ইলিশ ধরতে প্রস্তুত জেলেরা
সর্বশেষ খবর
বিচার বিভাগে হয়রানি-দুর্নীতি বন্ধে ‘ই-ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম’ যেসব কারণে জরুরি
বিচার বিভাগে হয়রানি-দুর্নীতি বন্ধে ‘ই-ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম’ যেসব কারণে জরুরি
অতিরিক্ত গরমে একবছরে বাংলাদেশের ক্ষতি ২৪ বিলিয়ন ডলার
ল্যান্সেট কাউন্টডাউন রিপোর্টঅতিরিক্ত গরমে একবছরে বাংলাদেশের ক্ষতি ২৪ বিলিয়ন ডলার
জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ছাড়া নির্বাচন মানবে না জনগণ: মামুনুল হক
জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ছাড়া নির্বাচন মানবে না জনগণ: মামুনুল হক
ঐকমত্য কমিশনের কিছু সুপারিশ জুলাই সনদ বাস্তবায়নকে অনিশ্চয়তায় ফেলেছে: গণসংহতি আন্দোলন
ঐকমত্য কমিশনের কিছু সুপারিশ জুলাই সনদ বাস্তবায়নকে অনিশ্চয়তায় ফেলেছে: গণসংহতি আন্দোলন
সর্বাধিক পঠিত
পচা ইলিশে সয়লাব বাজার
পচা ইলিশে সয়লাব বাজার
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
কর্মী নিয়োগে মালয়েশিয়ার নতুন শর্ত
কর্মী নিয়োগে মালয়েশিয়ার নতুন শর্ত
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের মিছিল ঘিরে উত্তেজনা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের মিছিল ঘিরে উত্তেজনা
আমন ক্ষেতে পোকায় দিশেহারা কৃষক, বলছেন কৃষি কর্মকর্তাদের দেখা নেই
আমন ক্ষেতে পোকায় দিশেহারা কৃষক, বলছেন কৃষি কর্মকর্তাদের দেখা নেই
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media