নিষেধাজ্ঞার সময় ইলিশ ধরে মজুত, পচে গেছে সাড়ে ৩০০ কেজি

চাঁদপুর বড়স্টেশন পাইকারি মাছ বাজারের পাশে ভোলার মনপুরা থেকে আসা একটি ট্রলার থেকে সাড়ে ৩০০ কেজি পচা ইলিশ জব্দ করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর। বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ৪ থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞার সময় এসব ইলিশ ধরে মজুত করা হয়েছিল। আজ বাজারে আনায় ওই ব্যবসায়ীকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর চাঁদপুর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল ইমরান। তিনি বলেন, ‘একাধিক ট্রলারে অভিযান চালানো হয়। এর মধ্যে একটি ট্রলার থেকে সাড়ে ৩০০ কেজি পচা ইলিশ জব্দ করা হয়। পরবর্তীতে মাটিচাপা দিয়ে ধ্বংস করা হয়। নিষেধাজ্ঞার সময় ইলিশ ধরে মজুত করায় ওই ট্রলারের মালিক হেলাল খানকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। তার পক্ষে জরিমানার অর্থ পরিশোধ করেন মাছ ব্যবসায়ী মোস্তফা কামাল। এ ছাড়া প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে মৌখিকভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।’
এর আগে গত মঙ্গলবার একই এলাকায় পৃথক অভিযানে বিপুল পরিমাণ পচা ইলিশ জব্দ করেছিল জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর। সেখানেও এক ব্যবসায়ীকে ছয় হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযানে মৎস্য কর্মকর্তা ফারহানা আক্তার রুমা, চাঁদপুর মৎস্য বনিক সমিতির নেতৃবৃন্দসহ সেনাবাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর সূত্রে জানা যায়, মা ইলিশ রক্ষায় ২২ দিনের অভিযানের সময় চুরি করে ধরে এসব মাছ বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করা হয়। অভিযান শেষে এসব মাছ বাজারে আনা হয়।