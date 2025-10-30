X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
বৈদ্যুতিক তারে পাইপ লেগে ধরে যায় আগুন, মাদ্রাসার ৭ শিক্ষার্থী দগ্ধ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৩১আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৩১
মাদ্রাসার পাশে হাই ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক লাইন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া দারুল নাজাত মহিলা মাদ্রাসায় জালানা দিয়ে কাপড় আনতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ও বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মাদ্রাসার ৮ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকাল ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহত ৮ শিক্ষার্থীকে প্রথমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে এবং পরে ঢাকার বার্ন  ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪ জন শঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, দারুল নাজাত মহিলা মাদ্রাসার পাশ ঘেঁষে গেছে হাই ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক তার। বুধবার বিকাল ৫টার দিকে মাদ্রাসার এক দারোয়ান কাম বাবুর্চি আলেয়া বেগম, তিনি জানালার গ্রিলে পড়ে থাকা একটি কাপড় স্টিলের পাইপ দিয়ে আনার চেষ্টা করেন। এ সময় তার সঙ্গে মাদ্রাসার বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীও কাপড় আনার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করছিলেন। তখন স্টিলের পাইপটি হাই ভোল্টেজের বিদ্যুতের তারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তেই বিকট শব্দে আগুনের ফুলকির সৃষ্টি হয়। এ সময় মাদ্রাসার ওই নারী দারোয়ানসহ ৮ শিক্ষার্থী আহত হন।

স্থানীয় বাসিন্দা আশরাফ জানান, এই মাদ্রাসা পাশ দিয়ে হাই ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক তারের কারণে গতকাল যে ঘটনা ঘটেছে- এর আগেও এভাবে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। আবাসিক এলাকার মধ্যে এমন অরক্ষিত বৈদ্যুতিক লাইন অপসারণ করার জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানান।

এলাকার বাসিন্দা ওসমান মিয়া জানান, মূলত এসএস পাইপ দিয়ে কাপড় আনতে গিয়ে বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে লেগে দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর তাদেরকে প্রথমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতাল পরে ঢাকার বার্ন ইনস্টটিউটে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে আহতদের বেশিরভাগই শঙ্কা মুক্ত বলে জানান তিনি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার ওসি মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনার পর খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে স্টিলের পাইপ যুক্ত হয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে।

/এফআর/
বিষয়:
অগ্নিকাণ্ড
