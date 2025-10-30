X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ছয় বছর আগে চট্টগ্রাম থেকে ‘অপহরণ’, ফেনীতে মিললো কাস্টমস কর্মকর্তার লাশ

ফেনী প্রতিনিধি
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩২আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩২
মো. আবদুল আহাদ

চট্টগ্রাম থেকে ছয় বছর আগে নিখোঁজ হওয়া কাস্টমস কর্মকর্তা আবদুল আহাদের (৪৬) লাশ ফেনী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ৭ মে চট্টগ্রাম থেকে তাকে অপহরণ করা হয়েছিল অভিযোগ করে পরিবারের সদস্যরা বলছেন, ওই দিনের পর থেকে কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকালে ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে থেকে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল নিহত ব্যক্তি স্থানীয় কোনও দিনমজুর। তবে পকেটে থাকা একটি বেসরকারি ব্যাংকের হিসাব নম্বর থেকে প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। এরপর চট্টগ্রামের কাস্টমস কর্মকর্তা আবদুল আহাদ হিসেবে তার পরিচয় নিশ্চিত হয় এবং পরিবারকে খবর দেওয়া হয়।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আবদুল আহাদ মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া থানার ভূইগাঁও ইউনিয়নের দাউদপুর গ্রামের মো. ইমানি মিয়ার ছেলে। স্ত্রী ও দুই কন্যাসন্তান রয়েছে তার। কর্মজীবনের শুরুতে একটি কলেজে প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও পরে কাস্টমস বিভাগে যোগ দেন। সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও সর্বশেষ চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দায়িত্ব পালন করেন আহাদ। সেখান থেকেই নিখোঁজ হয়েছিলেন।

নিহতের ছোট বোন নাঈমা নাসরিন বলেন, ‘আমার ভাই চট্টগ্রামে একাই থাকতেন। ২০১৯ সালের ৭ মে ভোরে ভাবিকে ফোন দিয়ে জানানো হয় যে ভাইকে অপহরণ করা হয়েছে। পরে ভাবি দুই লাখ টাকা মুক্তিপণ দেন, কিন্তু ভাই আর ফিরে আসেননি। আজ তার লাশ উদ্ধারের খবর পেলাম আমরা। আমার ভাই আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিলেন। তবে কোনও পদে ছিলেন না। কেন তাকে অপহরণ করা হলো, কেন গুম করা হলো— কিছুই জানি না আমরা। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিচার চাই।’

ছাগলনাইয়ায় তার লাশ কীভাবে এলো, তা এখনও নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। তারা বলছে, নিহতের শরীরে আঘাতের চিহ্ন নেই। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এতদিন কোথায় ছিলেন, সে ব্যাপারেও কোনও ধারণা দিতে পারেনি পুলিশ।

নিহতের ভাগনে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘অপহরণের পর আমরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন দফতরে গিয়েছিলাম। সংবাদ সম্মেলনও করেছিলাম। কিন্তু মামার খোঁজ মেলেনি। এখন লাশ পাওয়ার পর আমরা ঘটনার পূর্ণ তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি চাই।’

ছাগলনাইয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. শাহ আলম জানান, নিহত কাস্টমস কর্মকর্তার ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিবেদন হাতে পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবুল বাশার বলেন, ‘পরিবারের পক্ষ থেকে ছয় বছর আগের অপহরণের যে তথ্য জানানো হয়েছে, পুলিশ সেটি যাচাই করছে। প্রাথমিকভাবে এটিকে স্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে মনে হচ্ছে। তবু বিষয়টি তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

/এএম/
বিষয়:
লাশ উদ্ধারকাস্টম হাউস
সম্পর্কিত
বিছানায় পড়ে ছিল শিশুর লাশ, ফ্যানে ঝুলছিলেন মা
কুমিল্লায় একদিনে ৩ জনের লাশ উদ্ধার
কদমতলীতে চা-দোকানির মরদেহ উদ্ধার
সর্বশেষ খবর
সচিবালয়ে থাকবে ৩ স্তরের নিরাপত্তা
সচিবালয়ে থাকবে ৩ স্তরের নিরাপত্তা
নভেম্বর মাসেই গণভোট চায় জামায়াত: ডা. তাহের
নভেম্বর মাসেই গণভোট চায় জামায়াত: ডা. তাহের
পিস্তলের লাইসেন্স নবায়ন করতে এসে গণজাগরণ মঞ্চের নেতা কারাগারে
পিস্তলের লাইসেন্স নবায়ন করতে এসে গণজাগরণ মঞ্চের নেতা কারাগারে
৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন ১ নভেম্বর
৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন ১ নভেম্বর
সর্বাধিক পঠিত
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
ভরিতে ৯ হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম
ভরিতে ৯ হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতি: তিন ব্যাংক হিসাব ও কম্পিউটার জব্দ
সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতি: তিন ব্যাংক হিসাব ও কম্পিউটার জব্দ
বিশেষ সহকারী ও উপপ্রেস সচিবের বক্তব্য অনভিপ্রেত: বিজিএমইএ
বিশেষ সহকারী ও উপপ্রেস সচিবের বক্তব্য অনভিপ্রেত: বিজিএমইএ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media