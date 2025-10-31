X
শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
১৫ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সংস্কার নিয়ে সব ঠিক, হঠাৎ বিএনপি উল্টে গেলো: ডা. তাহের

কুমিল্লা প্রতিনিধি
৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৮আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৮
কুমিল্লায় জামায়াতের এক প্রোগ্রাম বক্তব্য দেন সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, ‘সংস্কার নিয়ে সব ঠিক। আমরাও রাজি, বিএনপিও রাজি। হঠাৎ বিএনপি উল্টে গেলো। সেখানে নাকি একটি পৃষ্ঠা যোগ করা হয়েছে। এসব হলো ধোঁয়াশা সৃষ্টি করা।  কারণ এতটুকু সময় থেকে সব ঠিকঠাক করে এখন বিতর্ক করে বিএনপি নতুন সংশয় সৃষ্টি করছে।’

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বেলা ১১টায় কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলার সেন্ট্রাল মেডিক্যাল কলেজ অডিটোরিয়ামে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা জামায়াতের ভোট কেন্দ্র পরিচালক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

বিএনপিকে উদ্দেশ করে আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, ‘তারা এ সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করছে, তারা সংস্কার মানে না। সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা এখন আরপিও মানে না। সংস্কারের জন্য যে গণভোটের আয়োজন করা হয়েছে, তারা তাও মানে না।’

গণভোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমরা যখন সংস্কারে গণভোটের কথা উল্লেখ করেছি, তারা তখন মেনে নিয়েছিল। আমরা চেয়েছি, সংস্কারের বিষয়টি গণভোটে নির্ধারণ করা হোক। তাই জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট চেয়েছি। এখন বিএনপি বলছে গণভোট ও নির্বাচন একইদিনে হতে হবে। তারা এখন তালের রস, আমের রস একসঙ্গে করে ফেলেছে।’

জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘যদি নির্বাচন না হয় তাহলে বিএনপির কী লাভ আছে তা আমার জানা নেই। যদি নির্বাচন না হয় যারা ষড়যন্ত্র করছে, যারা ভারতে বসে আছে তারা দেশকে অস্থিতিশীল করা সুযোগ পাবে।’

উপজেলা জামায়াতের আমির মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা অঞ্চল টিম সদস্য ও সাবেক জেলা আমির আব্দুস সাত্তার, কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য ও কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা জামায়াতের আমির মোহাম্মদ শাহজাহান, কুমিল্লা মহানগরী জামায়াতের সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়া, চৌদ্দগ্রাম উপজেলা জামায়াতে সাবেক আমির ভিপি সাহাব উদ্দিন প্রমুখ।

/এফআর/
বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীবিএনপি
সম্পর্কিত
‘চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে না দেওয়া বিগত সরকারের কথা মনে করিয়ে দেয়’
নির্বাচনের আগে গণভোটের সুযোগ এখন আর নেই: মির্জা ফখরুল
কাবিনে যেহেতু সিগনেচার করেছেন, সংসারও করতে হবে: হাসনাত আবদুল্লাহ
সর্বশেষ খবর
শেখ হাসিনার সেই পিওনের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকার অর্থপাচার মামলা
শেখ হাসিনার সেই পিওনের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকার অর্থপাচার মামলা
মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসীদের কোপে যুবক গুরুতর আহত
মোহাম্মদপুরে সন্ত্রাসীদের কোপে যুবক গুরুতর আহত
রাঙামাটিতে লাখো পুণ্যার্থীর অংশগ্রহণে কঠিন চীবর দানোৎসব সম্পন্ন
রাঙামাটিতে লাখো পুণ্যার্থীর অংশগ্রহণে কঠিন চীবর দানোৎসব সম্পন্ন
সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা মৌলিক না গুণগত?
সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা মৌলিক না গুণগত?
সর্বাধিক পঠিত
অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়লো
অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়লো
একই দিনে হাসিনার তিন-তিনটি সাক্ষাৎকার: কীভাবে আর কেন?
একই দিনে হাসিনার তিন-তিনটি সাক্ষাৎকার: কীভাবে আর কেন?
১০ লাখ ছাড়িয়েছে ই-রিটার্ন জমা
১০ লাখ ছাড়িয়েছে ই-রিটার্ন জমা
খাবারে রাসায়নিক ও পাউডার দিয়ে বানিয়ে গরুর দই বলে বিক্রি করতো নাবিল রেস্টুরেন্ট
খাবারে রাসায়নিক ও পাউডার দিয়ে বানিয়ে গরুর দই বলে বিক্রি করতো নাবিল রেস্টুরেন্ট
পিস্তলের লাইসেন্স নবায়ন করতে এসে গণজাগরণ মঞ্চের নেতা কারাগারে
পিস্তলের লাইসেন্স নবায়ন করতে এসে গণজাগরণ মঞ্চের নেতা কারাগারে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media