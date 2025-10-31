X
শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
১৫ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘আল্লাহর কসম, আমাদের ভোট দিলে রাষ্ট্রের সব সুবিধা কাঁধে করে বাড়িতে পৌঁছে দেবো’

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
৩১ অক্টোবর ২০২৫, ২২:০৩আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ২২:০৩
বক্তব্য দিচ্ছেন লক্ষ্মীপুর-৩ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী

‘আগামী দিনে রাষ্ট্র পরিচালনা হবে ডা. শফিকুর রহমানের (জামায়াতে ইসলামীর আমির) নেতৃত্বে’- এমন মন্তব্য করেছেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও লক্ষ্মীপুর-৩ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী রেজাউল করিম।

তিনি বলেছেন, ‘আমরা শাসক ও ক্ষমতাবান হতে চাই না। আমাদের আমিরে জামায়াত মানবিক নেতা। ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন আমরা এ দেশের মানুষের সেবক হয়ে সেবা করতে চাই।’

শুক্রবার (৩১অক্টোবর) সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুর শহরের মিয়া রাস্তার মাথা এলাকায় পথসভায় বক্তব্যকালে তিনি এ কথা বলেন।

রেজাউল করিম আরও বলেন, ‘আমাদের যদি ভোট দেন, আমরা আপনাদের কার্ড দেবো না, ওমরের মতো রাষ্ট্রের যতো সুবিধা আছে আল্লাহর কসম কাঁধে করে আপনাদের বাড়িতে পৌঁছে দেবো ইনশাআল্লাহ।’

পথসভায় শহর জামায়াতের আমির আবুল ফারাহ নিশানের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের সহ সেক্রেটারি মাওলানা নাছির উদ্দীন মাহমুদ, শহর নায়েবে আমির মাওলানা জহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

/এফআর/
বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীজামায়াত আমির
সম্পর্কিত
খুলনায় হিন্দুদের নিয়ে জামায়াতের সম্মেলন, যা বললেন নেতারা
এবার হিন্দুদের উন্নয়নে প্রয়োজন ইসলামী সরকার: গোলাম পরওয়ার
সংস্কার নিয়ে সব ঠিক, হঠাৎ বিএনপি উল্টে গেলো: ডা. তাহের
সর্বশেষ খবর
বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টার সময় গ্রেফতার ১১
বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টার সময় গ্রেফতার ১১
দেশে কোনও সশস্ত্র গোষ্ঠীকে কার্যক্রম চালাতে দেওয়া হবে না: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা 
দেশে কোনও সশস্ত্র গোষ্ঠীকে কার্যক্রম চালাতে দেওয়া হবে না: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা 
রাজনৈতিক উত্তরণের জন্য প্রয়োজন ন্যূনতম জাতীয় ঐকমত্য: জোনায়েদ সাকি
গণসংহতির পঞ্চম জাতীয় সম্মেলন শুরুরাজনৈতিক উত্তরণের জন্য প্রয়োজন ন্যূনতম জাতীয় ঐকমত্য: জোনায়েদ সাকি
৭৫ আসনে প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা ঘোষণা করলো লেবার পার্টি
৭৫ আসনে প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা ঘোষণা করলো লেবার পার্টি
সর্বাধিক পঠিত
অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়লো
অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়লো
একই দিনে হাসিনার তিন-তিনটি সাক্ষাৎকার: কীভাবে আর কেন?
একই দিনে হাসিনার তিন-তিনটি সাক্ষাৎকার: কীভাবে আর কেন?
১০ লাখ ছাড়িয়েছে ই-রিটার্ন জমা
১০ লাখ ছাড়িয়েছে ই-রিটার্ন জমা
ওমরাহ ভিসার মেয়াদ কমালো সৌদি আরব
ওমরাহ ভিসার মেয়াদ কমালো সৌদি আরব
‘চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে না দেওয়া বিগত সরকারের কথা মনে করিয়ে দেয়’
‘চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে না দেওয়া বিগত সরকারের কথা মনে করিয়ে দেয়’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media